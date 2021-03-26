Suudi yetkiliden Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklama

Evlilik işlemleri için evrak almaya gittiği sırada konsolosluk binası içerisinde öldürülen ve bedeni parçalara ayrılarak binadan çıkarılan Kaşıkçı, Washington Post gazetesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensini eleştiren yazılar yazmıştı.

Seri cinayetler uzmanı Callamard Ocak ayında Cenevre’de düzenlenen bir toplantıda bir Suudi yetkilinin kendisini “çaresine bakmakla” tehdit ettiğini söylemişti.

Callamard ifadenin Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri tarafından “ölüm tehdidi” olarak yorumlandığını söylemişti. BM İnsan Hakları Ofisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada bu ifadeleri doğruladı.

“BÖYLE İFADE KULLANMADIM”

Ne Callamard ne de BM bu ifadeyi kullanan yetkilinin adını açıklamadı. Ancak Suudi Arabistan’ın İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Awwad Alawwad söz konusu yetkilinin kendisi olduğunu ancak böyle bir ifade kullanmadığını söyledi.

Alawwad Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Agnes Callamard ve bazı BM yetkililerinin bir şekilde kendisini tehdit ettiğime inandıkları dikkatimi çekti” dedi. Alawwad “Tam olarak ne konuştuğumuzu hatırlayamasam da asla BM tarafından atanmış her hangi birine zarar gelmesini istemediğim gibi hiçkimseyi de kendisine zarar vermekle tehdit etmem” dedi.

