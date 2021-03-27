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Süveyş Kanalı’ndaki gemi krizinde büyük gün: Bugün kurtarılacak

Ever Given adlı yük gemisinin karaya oturması nedeniyle ulaşıma kapanan dünyanın en yoğun gemi ticaret yolu Süveyş Kanalı'nı açma çalışmaları sürerken, geminin bugün akşam saatlerinde yüzdürülmesinin beklendiği duyuruldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:35, 27/03/2021
HaberlerDünya
Süveyş Kanalı’ndaki gemi krizinde büyük gün: Bugün kurtarılacak

Mısır’da Panama bandıralı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen 400 metre uzunluğundaki Ever Given yük gemisi, hafta içinde Süveyş Kanalı’nın güneyinde çapraz olarak karaya oturarak deniz trafiğini durdurdu.

Süveyş Kanalı’nı açma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam edildiği ifade edildi. Sıkışan gemi şirketinin Japon yöneticileri, dün basına yaptıkları açıklamada geminin bugün yüzdürülmesinin beklendiğini açıkladı.

Shoei Kisen’in başkanı Yukito Higaki, Japonya’nın batısındaki Imabari kentinde düzenlediği basın toplantısında, “Şu anda ilave kazma araçlarıyla tortuyu çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE’DEN YARDIM TEKLİFİ

Dev kuru yük gemisini kurtarma operasyonu devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ‘ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını’ açıklamıştı. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki de ABD’nin Süveyş Kanalı’nın yeniden açılması için yardım teklif ettiğini belirterek, durumu yakından takip ettiklerini ifade etti.

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ABD beyaz Beyaz Saray Dünya Japonya Mısır Panama
Yayınlanma Tarihi:10:53,