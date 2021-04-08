Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tabuttan çıkarak seçimde oy istedi

Meksika'da 6 Haziran'da gerçekleştirilecek genel seçimde aday olan ve seçim bölgesine olan ilgisizliğe dikkat çekmek isteyen Carlos Mayorga, tabutun içinden çıkarak seçmenden oy istedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:29, 08/04/2021
HaberlerDünya
Tabuttan çıkarak seçimde oy istedi

Meksika’da 6 Haziran’da gerçekleştirilecek genel seçimde adayların seçim kampanyaları görenleri şaşırttı. Partido Encuentro Social (PES) partisinden milletvekili adayı olan politikacı Carlos Mayorga, seçmenlerine tabutun içinden çıkarak seslendi.

 

Seçime 2’nci bölgeden aday olan Mayorga, bölgenin yıllardır siyasetçiler tarafından ilgisiz bırakıldığına atıfta bulunarak, “Bölge yıllardır ilgisizlikten yaralandı, hatta öldü” dedi.

Bölgeye gösterilmeyen ilgiye dikkat çekmeye çalıştığını ifade eden Mayorga, seçim kampanyası boyunca seçmene tabuttan çıkarak sesleneceğini ifade etti.

İlginizi ÇekebilirABD-Meksika sınırında dram: İki çocuğu duvardan atıp kaçtılarABD-Meksika sınırında dram: İki çocuğu duvardan atıp kaçtılarİlginizi ÇekebilirÜnlü yıldız J.Lo isminin perde arkasını anlattıÜnlü yıldız J.Lo isminin perde arkasını anlattı