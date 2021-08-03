Taliban, Afganistan’da Ulusal Radyo ve Televizyon binasını ele geçirdi

Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban, Helmend eyaletinde yer alan Ulusal Radyo ve Televizyon binasını ele geçirdi.

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ABD’nin 20 yıl sonra Afganistan’dan çekilme kararı vermesiyle, Taliban harekete geçmiş, sınır kapıları dahil olmak üzere birçok bölgeyi ele geçirmeye başlamıştı.

Taliban, çatışmaların şiddetlendiği Afganistan’ın Helmand eyaletinde, Ulusal Radyo ve Televizyon binasını ele geçirdi.

Kentteki radyo yayınlarını kesen Taliban güçleri, kendi kanalları olan “Şeriatın Sesi”ni yayına soktu. Belli saatlerde yayın yapan radyodan günlük haberler, Kuran-ı Kerim tilavetleri ve acil durum anonsları geçiliyor.

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Öte yandan, Taliban’ın, Helmend eyaletinin kritik önemdeki Leşkergah şehrine doğru ilerlemesiyle sokak çatışmaları şiddetlendi. Yerel kaynaklar, kentin her bölgesinde çatışmaların olduğu bilgisini paylaşırken, kent merkezinin 10 mahallesinden 9’unun Taliban kontrolüne geçtiği öne sürüldü. Taliban’a karşı yürütülen operasyona ABD de destek veriyor. Taliban, Leşkergah şehrini ele geçirirse, 2016 yılından bu yana ilk defa bir eyaletin başkentini işgal etmiş olacak.