Taliban, havalimanını vurdu

Batılı güçlerin ülkeden ayrılma sürecinin hız kazanmasıyla birlikte Afganistan'da sıcak bir gelişme yaşandı.

SOZCU.COM.TR

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Taliban güçleri gece saatlerinde ülkenin güneyindeki Kandahar Havalimanı’na saldırdı. Taliban tarafından yapılan açıklamada en az 3 füzenin havalimanına isabet ettiği belirtildi.

Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahid, ” Kandahar Havalimanı hedef alındı çünkü düşmanlar orayı bize karşı düzenlenen hava saldırılarının merkezi olarak kullanıyor” dedi.

Afganistan hükümeti, bu saldırı sebebiyle bölgedeki bütün uçuşların askıya alındığını açıkladı. Havalimanındaki pistin kısmen zarar gördüğü belirtilirken, olayda yaralanan olup olmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

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