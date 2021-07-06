Taliban’dan Afgan hükümetine barış teklifi

Taliban militanlarının Afganistan’ın kuzeyine ilerlemelerinin ardından Pazar günü 1,000’den fazla Afgan güvenlik personeli Tacikistan’a kaçarken, onlarcası da radikal İslamcı militanlar tarafından esir alınmıştı.

Taliban’ın kuzeye hızla ilerlemesinden dolayı yüzlerce Afgan güvenlik birimi ülkeyi terk etmişti. ABD, ülkedeki tüm yabancı askeri birliklerin 11 Eylül’de ülkeden çıkartılması planı kapsamında Afganistan’daki ana üssünü resmi olarak boşaltmıştı. ABD’nin ana üssünü boşaltmasından iki gün sonra Pazar günü geri çekilen Afgan asker sayısı şu ana kadarki teyit edilen en yüksek sayı oldu.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI



ABD’nin Bagram Hava Üssü’nü Afgan ordusuna bırakması Taliban’ın yeni bölgeler üzerinde hakimiyet elde etme hızını artırırken, Taliban liderleri uzun süre kesintiye uğratılmış olan görüşmeleri geçen hafta Afgan hükümet temsilcileriyle Katar’ın başkenti Doha’da yeniden başlatmıştı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, “Önümüzdeki günlerde barış görüşmeleri ve süreci hızlandırılacak. Bunun önemli bir aşamaya varması bekleniyor. Doğal olarak barış planıyla ilgili olacak. Her iki taraf da yazılı barış planlarını paylaştıktan sonra bu aşamaya varılması muhtemelen bir ay sürecektir. Her ne kadar (Taliban olarak) savaş meydanında üstünlüğe sahip olsak da, görüşmeler ve diyalog konusunda çok ciddiyiz” dedi.

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