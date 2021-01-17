Tam tarih belli oldu: Aşılama süreci yazın sona eriyor

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Daily Telegraph, ülkede aşılama politikasının ve süreçlerinin detayını kamuoyu ile paylaştı. Gazetenin özel haberine göre, İngiliz hükümeti, ülke genelindeki bütün yetişkinlerin Haziran ayının sonuna kadar aşılanmasını bekliyor.

Aşı sürecinin hızlanması konusunda iyimser olduklarını söyleyen bir kaynak, “Haftada dört ile 5 milyon vatandaşa aşı vurabiliriz. 18 yaşın üzerindeki herkesin aşılanması Haziran ayının sonunu bulur” dedi.

İsmini açıklamayan yetkili Moderna ve Johnson&Johnson’ın aşılarının da yolda olduğunu söylerken 54 milyon yetişkinin kısa sürede aşılanmasının mümkün olduğunu dile getirdi.