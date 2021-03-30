Tanzanya eski Devlet Başkanı Magufuli’nin cenazesinde izdiham: En az 45 ölü

Tanzanya’da hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı John Magufuli için 21 Mart'ta Darüsselam kentindeki Uhuru Stadyumunda düzenlenen cenaze töreninde izdiham yaşanmıştı.

Bugün polis tarafından yapılan açıklamada, Magufuli’nin cenazesini görmek isteyenlerin stadyuma akın etmesi sonucu yaşanan izdihamda toplam 45 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, 37 kişinin ise yaralandığı ve hastanede tedavi gördüğü ifade edildi.

KALP RAHATSIZLIĞI VARDI



Darüsselam özel polis bölgesi komutanı Lazaro Mambosasa yaptığı açıklamada, “İnsanlar, ölen liderlerine sevgilerini sunmak için stadyuma gittiler. Ancak çok fazla kalabalık olduğu için bazıları acele etti ve içeri girmek için resmi olmayan giriş noktalarını kullandı” dedi.

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, 17 Mart'ta kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatı kaybetmişti. Magufuli’nin cenazesi 26 Mart'ta Chato'da defnedilmişti.