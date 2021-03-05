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Tartışma yaratan röportajın yankıları sürüyor! ‘Konuşmaya hazırım’

İngiliz Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Meghan Markle ve eşi Sussex Dükü Prens Harry’nin ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’e verdiği röportajdan yeni bir kesit yayınlandı. Meghan, Kraliyet ailesindeki görevlerini neden bıraktıkları konusunda “konuşmaya hazır” olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:30, 05/03/2021
HaberlerDünya
Tartışma yaratan röportajın yankıları sürüyor! ‘Konuşmaya hazırım’

İngiliz Kraliyeti'nin olaylı çifti Meghan Markle ve Sussex Dükü Prens Harry, ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e verdikleri, tamamı 7 Mart'ta yayınlanacak röportajdan yeni bir kesit yayınlandı.

Söz konusu kesitte Markle, röportajı kabul ettiğini çünkü İngiliz Kraliyet ailesindeki görevlerini neden bıraktıkları konusunda “konuşmaya hazır” olduğunu söyledi.

Kraliyet üyesi olmanın insanların düşündüğünden farklı olduğunu belirten Markle, “Artık kendi adıma konuşabiliyor olmak gerçekten özgürleştirici” dedi.

ZORBALIK İDDİALARI SORUŞTURULUYOR

Prens Harry ve Markle, Winfrey'e röportaj vereceklerini duyurmalarının ardından İngiliz basınının hedefi haline gelmişti. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Meghan'ın sarayda yaşadığı dönemde “saray çalışanlarına zorbalık yaptığı” iddia edilmişti.

Buckingham Sarayı da İngiliz basınında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaparak, Sussex Dükü Harry ve Düşesi Markle hakkında eski saray çalışanları tarafından ortaya atılan iddialar konusunda endişeli olduklarını belirterek, söz konusu iddiaların soruşturulduğunu belirtmişti.

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