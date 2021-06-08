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Tatilcilere şok: Portekiz’in risk uyarısı değişti, karantina başladı

Birleşik Krallık, dün ani bir kararla Portekiz hakkındaki uyarı seviyesini yükseltti. Portekiz'den dönecek İngilizlere karantina uygulanacak olması ülkede kriz yarattı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:08, 08/06/2021
HaberlerDünya
Tatilcilere şok: Portekiz’in risk uyarısı değişti, karantina başladı

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında yurt dışı seyahat kurallarında renk yöntemini uygulayan Birleşik Krallık, dün ani bir kararla ülkenin popüler turizm destinasyonlarından Portekiz hakkında değişiklik yaptı.

Yetkililer, Portekiz hakkındaki uyarı seviyesini “yeşil” renkten “kehribar” rengine çevirdi. Böylelikle Portekiz’e gidip geri dönen tatilciler 10 günlük karantinaya girmek zorunda olacak.

Sabah 04:00’e kadar ülkeye giriş yapmayanların 10 gün karantinada kalacağı belirtilirken, İngiliz Daily Mail’e konuşan İngiliz turistler adeta Londra yönetimine ateş püskürdü.

Daily Mail’e konuşan bazı turistler, “Bu ani karar bütün planlarımızı alt üst etti. İngiliz olmaktan utanıyoruz” yorumunu yaptı.

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