Tayland’da kraliyeti eleştiren kadına 43 yıl hapis cezası

Yaşam tarzı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Tayland Kral Maha Vajralongkornun yaşantısını eleştiren Anchan Preelert adlı kişi 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

EN YÜKSEK CEZA

Emekli bir memur olan Anchan Preelert’in özel hayatıyla sıklıkla gündeme gelen Tayland Kralı Maha ile kraliyet ailesini eleştiren ses kayıtlarının YouTube ve Facebook’ta yayınlanması sonrasında ortalık karıştı.

Ülkedeki en önemli yasayı ihlal eden Anchan Preelert hakkında açılan soruşturma sonucunda 43 yıl hapis cezası verildi. Anchan’a verilen cezanın ülkedeki en uzun hapis cezası olduğu ifade edildi.

Tayland Kralı’nı ve monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngören ceza kanununun 112. maddesi, son zamanlarda ülkede tartışma konusu olurken, 2020 yılında monarşiye hakaret ettikleri gerekçesiyle polise şikayet edilen 23 protestocu hakkında dava açılmıştı.

HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİLER BAŞLAMIŞTI

Tayland’da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine, 14 Aralık 2019’da protestolara başlamıştı.

29 Ekim’de Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.