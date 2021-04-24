TBMM Başkanı Şentop: Bu konuda en kirli tarihe sahip olan ülkelerden biri ABD’dir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şehit diplomatların Cebeci Asri Mezarlığındaki kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Ziyaretinin ardından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetini dinleyen Şentop, gazetecilere de açıklamada bulundu.

“ABD’NİN 2021’DE BU KONUYA İLİŞKİN ALACAĞI TUTUM SİYASİ”

Ermeni çevreleri tarafından dünyanın birçok ülkesinde Türkiye’ye karşı yürütülen karalama kampanyası ile tarihi değiştirme çabalarının bilimsel tezler ve tarihi deliller ile defalarca kesintiye uğradığını kaydeden Şentop, şunları söyledi:

* Birinci Dünya Savaşının bütün dünya ülkelerine yaşattığı zorluklar bilimin ışığıyla bakan gözler için tarih sayfalarında kayıtlıdır. Bizler yüzyıllarca; farklı birçok millet ile kapı komşusu olarak, hiçbir ayrımcılık emaresi göstermeksizin yaşayan bir devletin torunları olarak bugün de var gücümüzle barışın yanında, inanç ve kimlik dolayısıyla yaşanılan bütün ayrımcılıkların karşısında durmaya devam ediyoruz.

* ABD’nin 2021’de bu konuya ilişkin alacağı siyasi tutum, değişikliğin özde değil, yalnızca yeni yönetimde ve bu yönetimin tavrında olduğunu ortaya koyacaktır. 2021de neyin değiştiğini, ortada konuya dair yeni bir kanıt veya yeni bir bilgi mi olup olmadığını sormak gerekmektedir. Bu soruların cevabı hepimizin malumudur. Değişen tek şey siyasi karar olup, tarihi bir kanıt ortaya çıkmış değildir.

“HUKUKTA ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARIN HİÇBİRİ MEVCUT DEĞİL”

Soykırımın, kapsamının son derece belirli olduğunu ifade eden Şentop, şöyle konuştu:

* Kullanımı çok somut şartlara bağlanmış uluslararası hukuk kavramıdır. Açıkça tanımlanmış bir suça işaret eden bu kavram, 1948 Soykırım Sözleşmesinde belirtildiği üzere, yalnızca yetkili bir mahkemece hüküm altına alınabilir.

* İddia edildiği gibi 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen koşulların hiçbiri mevcut değildir. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2015 ve 2017 yıllarındaki kararları da 1915 olaylarına tarihi bir tartışmanın ötesinde bir anlam atfetmenin mümkün olmadığını açıkça ortaya koymaktadır.

“TAMAMEN SİYASİ BİR KARAR”

HDP’nin ‘Ermeni soykırımı tanınsın’ açıklamalarını değerlendiren Şentop, “HDP Türkiye’de hukuken kurulmuş bir siyasi parti olmasına rağmen Türkiyeli bir siyasi hareket gibi konuşmuyor, söylemlerini buna göre ortaya koymuyor maalesef. Ne zaman Türkiye’nin hasımları, düşmanları Türkiye aleyhine açıklamalar yapıyorsa bir tavır içerisinde giriyorsa HDP’nin de onlarla birlikte hareket ettiğini maalesef görüyoruz” dedi.

Kendilerinin tarihlerinde utanacakları bir durumun söz konusu olmadığını belirten Şentop, “Gazetelerde yer alan haberlere göre ABD’de geçtiğimiz yıl kongrede temsilciler meclisinin almış olduğu kararlara benzer şekilde ifadede bulunacağına dair Amerikan yönetiminin de tırnak içinde ‘soykırım’ konusunda haberler yer alıyor. Tamamen siyasi bir karar olduğunu söylemeliyim” diye konuştu.

“BU AÇIKLAMALARIN TÜRKİYE’YE ZARARI OLMAZ”

ABD’li senatörlerin veya temsilciler meclisi üyesinin 1915 olayları hakkında kırıntı bilgiye dahi sahip olmadığını kaydeden Şentop, şunları söyledi:

* En son 1981’de Başkan Reagan bu ifadeyi kullanarak bir açıklama yapıştı. O tarihten bu yana Amerikan başkanları soykırım ifadesini kullanmadan açıklamalar yapıyorlardı.

* Yeni başkanın veya yeni yönetimin o konuda önemli arşiv çalışmaları yapıp da yeni belgelere ulaşıp da bir fikir değişikliğine sahip olduğuna inanan kimse yoktur. Hiçbir bakımdan hiçbir ülkeye hiçbir topluma ve tarihe bir katkısı olmadığını bir zararı da olmayacağını ifade etmek istiyorum.

* Türkiye bu tür açıklamalardan bir zarar görmüş müdür, dünyada farklı ülke parlamentolarında böyle kararlar alınmıştır; Türkiye bir zarar görmemiştir. 1981’de Reagan böyle bir açıklama yapmıştır, o tarihten bu yana Türkiye hangi zarar görmüştür?.

“BU KONUDA EN KİRLİ TARİHE SAHİP ÜLKE ABD”

Tarihe ait konunun tarihçiler ve akademisyenler tarafından tartışılması gerektiğini söyleyen Şentop, bu açıklamaların kimseye fayda da sağlamayacağını söyledi.

Biden’ın ‘soykırım’ demesi halinde Türkiye’nin ne yapacağının sorulması üzerine Şentop, şu ifadeleri kullandı:

* Böyle bir açıklama sadece siyasi bir açıklama olarak kalacaktır. Ama sonu itibarıyla iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyeceğini ifade de etmek isterim.

* ABD, tarihi konuları siyasi kararlarla ortaya koyacaksa Türkiyenin de ABDnin tarihine dair bir yasama dönemini tümünü kapsayacak kararları alacak vakti vardır. Bu konuda en kirli tarihe sahip olan ülkelerden biri de ABD’dir.