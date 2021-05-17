TBMM Başkanı Şentop: Filistinli kardeşlerimizin arkasında duracağız

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ile telefonda görüştü.

Şentop, Türkiye ile Irak arasındaki yakın ilişkilerin, bölgenin huzur ve istikrarı için büyük önem taşıdığını belirterek, “Halklarımız arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarını, zor günlerde birbirimize verdiğimiz destekle daha da kuvvetlendirdiğimizi memnuniyetle müşahede ediyorum” dedi.

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırısı nedeniyle Ramazan Bayramı’nı hazin bir şekilde geçirdiklerini ifade eden Şentop, şu ifadeleri kullandı:

* Filistin’den gelmeye devam eden, dozajı mütemadiyen artan acı haberler, dünyadaki iki milyarı aşkın Müslümanı derinden rencide ediyor.

* Filistin’e yönelik bu baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa’da ibadet eden kardeşlerimize yapılan saldırıları, Gazze’de bebek-çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden vahim durumu gördükçe endişeleniyoruz.

* Siyonist İsrail’in devlet terörü uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yanlarında, arkalarında duracağız.

* İsrail’in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz. Üyesi bulunduğumuz uluslararası parlamenter teşkilatları, meseleye derhal ve en kuvvetli şekilde etkili bir tepki verilmesi için harekete geçirmemiz gerektiğini düşünüyoruz.

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ise “Filistin’e yönelik saldırıların son bulmasını istiyoruz. Bu bölgede bulunan ülkeler olarak basit anlaşmazlıklar var aramızda. Artık zamanı geldi, bu anlaşmazlıkları mutlaka bertaraf etmemiz lazım. Bu anlaşmazlıklar geçilemez değil, önümüzde sınamalar var ancak eğer bir olabilirsek bu şekilde bunların üstesinden gelebiliriz” diye konuştu.

ENDONEZYA HALKIN DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANI BAMBANG SOESATYO İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya Halkın Danışma Meclisi Başkanı Bambang Soesatyo ile görüştü. Görüşmede Şentop, şu ifadeleri kullandı:

* Sayın Başkan, zât-ı alinizin, aile fertlerinizin, dost ve kardeş Endonezya halkının ardımızda bıraktığımız Ramazan Bayramı’nı şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına tebrik ediyorum. Bu güzel günlerin, halklarımıza huzur ve afiyet getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.

* Salgın, bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de Endonezya’yı da etkiledi. Yaşadığımız bu zor zamanlarda salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hastalıkla mücadele eden kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.

* Kovid salgını, mevcutta zorluklara daha fazla zorluklar ilave etti. Sizinle ocak ayında yaptığımız telefon görüşmesinde, bu konuda uluslararası dayanışma ihtiyacını ve aşı çalışmaları dahil ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin önemini vurgulamıştık.

“HER TÜRLÜ DİPLOMATİK GAYRETİ GÖSTERİYORUZ”

Şentop, hüzünlü bir bayram geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

* Filistin’den gelmeye devam eden, dozajı mütemadiyen artan acı haberler, dünyadaki iki milyarı aşkın Müslümanı derinden rencide ediyor. Filistin’e yönelik baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa’da ibadet eden kardeşlerimize yapılan saldırıları, Gazze’de bebek- çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden vahim tabloyu gördükçe endişelenmemek mümkün değil. İsrail’in devlet terörü uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve bu tablo karşısında dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz.

* İsrail’e artık dur demenin, Filistin’i haklı davasında en kuvvetli şekilde desteklemenin vakti çoktan geçmektedir. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yanlarında duracağız. İsrail’in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz.

* Üyesi bulunduğumuz uluslararası parlamenter teşkilatları, bilhassa İSİPAB, APA ve PAB’ı, bu meseleye derhal ve en kuvvetli şekilde tepki verilmesi için harekete geçirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu vesileyle, dün düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi Olağanüstü toplantısında, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin İsrail saldırılarına karşı acilen tavır alması gerektiğini, Güvenlik Konseyi’nin bu konuda başarısız olması halinde BM’nin olağanüstü toplanmasına dikkat çektiğini takdirle takip ettik.

SOESATYO: ENDONEZYA, İSRAİL’İN EYLEMLERİNİ KINAMAKTADIR

Endonezya Halkın Danışma Meclisi Başkanı Sayın Bambang Soesatyo ise şöyle konuştu:

* Endonezya ve Türkiye tarafında birlik içerisinde olup Filistin halklarını desteklemeliyiz. Endonezya başta Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs’e yapılan saldırıları şiddetle kınamaktadır. Bu saldırı kadınlar ve çocuklar olmak üzere birçok can kaybına neden olmuştur.

* Endonezya, bölgeyi işgal eden saldıran İsrail’in eylemlerini kınamaktadır. Biz Endonezya Halk Meclisi olarak İsrail’in saldırılarını durdurmasını istiyoruz ve tüm tarafların ateşkese girmesini düşünmekteyiz.

* Endonezya’ya ve Türkiye’nin Filistin halkı için mücadeleyi ortak seslendireceğine inanıyoruz. Özellikle uluslararası ortamda Filistin için adaleti dile getiren mevcut iki hükümetin çabalarını destekliyoruz.

ÖZBEKİSTAN ALİ MECLİSİ SENATO BAŞKANI NARBAYEVA İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüştü. TBMM Başkanı Şentop görüşmede, şunları belirtti:

* Sayın Başkan, zât-ı alinizin, aile fertlerinizin, dost ve kardeş Özbekistan halkının geçmiş Ramazan Bayramı’nı şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına tebrik ediyorum. Bu bereketli günlerin, halklarımıza huzur ve afiyet getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.

* Dosttan öte kardeş olarak kabul ettiğimiz Özbekistan’ın milletimizin gönlünde çok müstesna bir yeri vardır. Ülkelerimiz, parlamentolarımız ve halklarımız arasında her alanda mevcut iyi ilişkiler tarihten gelen kardeşlik bağlarımız ve karşılıklı güven üzerine tesis edilmiştir.

* Bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi için halklarımızın temsilcileri olan parlamentolarımıza önemli görevler düştüğü kanaatindeyim. Zor bir bayram yaptık zor bir ramazan geçirdik. Salgın bütün dünyayı olduğu gibi, Türkiyeyi de, Özbekistan’ı da etkiledi. Salgın sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hastalıkla mücadele eden kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.

Yabancı ülke mevkidaşlarıyla yoğun temaslarda bulunan Şentop, Ramazan boyunca ve bayramda İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıları hatırlatarak, şunları ifade etti:

* Bebek çocuk demeden birçok masum sivili katleden İsrail’in uyguladığı devlet terörüne karşı da Türkiye de çok büyük hassasiyet gelişti.

* Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye bu konuda inisiyatif almak ve bu konuda devam eden zulmü durdurmak için diplomatik temaslarını sürmekte.

* Sayın başkan en kısa zamanda yüz yüze görüşmelerde bulunmak temennisiyle geçmiş bayramınızı tekrar tebrik ediyorum Özbekistan senatosunun değerli üyelerine en iyi dileklerimi selamlarımı iletiyorum, nice bayramlara sağlık afiyetle Allah eriştirsin hepimizi. Allah’a emanet olun.