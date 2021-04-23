Tek doz corona virüsü aşısı yüzde 65 koruyor

Dünya çapında 145 milyondan fazla insana bulaşan ve 3 milyondan fazla insanın ölmesine sebep olan corona virüsü salgınına karşı en kesin savaş silahı olarak ortaya çıkan aşılarla ilgili dikkat çekici bir araştırma yapıldı.

Oxford Üniversitesi ve İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan araştırmada 350.000’den fazla insandan elde edilen veriler kullanıldı. Bilim insanları tek doz Pfizer/BioNTech aşısı ya da Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca’nın geliştirdiği Covid-19 aşısını olanların bile korunduğunu tespit etti.



HEM GENÇLERİ HEM YAŞLILARI KORUYOR

Bilim insanları, bu markaların geliştirdiği aşılardan tek doz olanların yüzde 65’inin Covid-19’a karşı korunduğunu tespit etti. Tek doz aşının gençleri olduğu kadar yaşlı ve kronik hastalıkları olanları da koruduğu sonucu ortay açıktı. Yetkililer, tek doz aşı olduktan sonra insanların bağışıklık sistemini inceleyerek, yeni corona virüsü enfeksiyonlarının da azaldığını açıkladı.

Uzmanlar, aşılama hızının artmasıyla birlikte hastaneye yatış süresinin de azalacağını ve böylelikle Covid-19’un sağlık sistemi üzerindeki etkisinin de düşeceğini duyurdu.

YÜZDE 72 AZALTIYOR

Bilim insanları Birleşik Krallık’ta Aralık ile Nisan ayları arasında aşı olan ve Covid-19 testi yaptıran 350.000’den fazla insanı incelediklerini de açıkladı. Tek doz aşının, hiç aşı olmayan insanlara oranla semptom gösteren vakaları yüzde 72, semptom göstermeyen vakaları ise yüzde 57 oranında azalttığını açıklayan yetkililer, “AstraZeneca’nın aşısının ikinci dozunu da olanlarda semptomatik enfeksiyon oranının yüzde 90 azaldığını ve semptom göstermeyen vakaların ise yüzde 70 azaldığını tespit ettik” dedi.

Yetkililer Oxford/AstraZeneca aşısının kullanımına daha sonra başlanıldığı için bu konuda bir sonuca varamadıklarını da vurguladı.

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