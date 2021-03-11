Tek dozluk corona virüsü aşısına yeşil ışık

Avrupa Birliği’nin ilaç ve sağlık regülasyonunu sağlayan kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Johnson & Johnson’ın tek dozluk corona virüsü aşısına onay için tavsiye kararı verdiğini duyurdu.

Kurum, tek dozluk aşının şartlı kullanımına şartlı olarak onay verdiğini açıkladı. Böylelikle Pfizer/BioNTech, AstraZeneca-Oxford Üniversitesi ve Moderna’nın aşılarının ardından Johnson & Johnson’ın aşısı AB içerisinde onay alan dördüncü aşı oldu.

Geçen süreçte ABD, Kanada ve Bahreyn de tek dozluk Johnson & Johnson aşısına onay vermişti.

EMA’nın Yönetici Direktörü Emer Cooke, “Bu pozitif görüş ile birlikte Avrupa Birliği içerisindeki yetkililerin pandemiyle savaşta ve insanların yaşamlarını kurtarmada yeni bir seçeneği olacak. Bu, tek dozun yeterli olduğu ilk aşı” dedi.

AB yetkilileri aşının tam etkisi ve yan etkileri ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapılana kadar aşının koşullu olarak kullanılmasına onay verdi.

AB: ONAY YAKINDA GELİR

Avrupa Sağlık Komisyoneri Stella Kiriakides ise bu gelişmenin ardından bir açıklama yaptı.

Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan Kiriakides, “Bu tavsiyenin ardından Johnson & Johnson’ın Covid-19 aşısına resmi ve yasal onayın kısa sürede gelmesini bekliyoruz. Bu adım, bütün vatandaşların güvenli ve etkili aşılara erişmesi için önemli bir adımdır. AB Komisyonu’nun resmi onayı kısa bir süre içerisinde gelecektir” dedi.

EMA’nın bu açıklamalarının ardından Hollanda İlaç Değerlendirme Kurulu da bir açıklama yaptı. Kurum, Johnson & Johnson’ın tek dozluk corona virüsü aşısının şu ana kadar bilinen bütün corona virüsü varyantlarına karşı etkili olduğunu açıkladı.

Kurumun direktörü Ton de Boer düzenlediği basın toplantısında bu aşının bilinen bütün varyant ve mutasyonlara karşı etkili olduğunu söyledi.

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