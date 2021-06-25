Tek dozluk Sputnik Light aşısına bir ülkeden daha onay

Dünya genelinde corona virüsüyle mücadelede salgından çıkış yolu olarak görülen aşılara yönelik çalışmalar sürerken, Rusya'nın corona virüsüne karşı geliştirilen Sputnik V aşısının tek dozlu bileşeni Sputnik Light aşısına bir ülkeden daha onay geldi.

Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın corona virüsüne geliştirdiği tek dozluk Sputnik Light aşısının ülkede kullanımının onaylandığı belirtildi.

Mayıs ayının başlarında Rusya'da tescil edilen Sputnik Light aşısı, şu ana kadar Angola, Venezuella, Nikaragua, Filistin, Bahreyn ve Mauritius'da onaylandı.

Öte yandan Rus uzmanlar, tek dozluk aşı Sputnik Light’ın etkinliği aşının uygulanmasından sonraki 28’inci günden itibaren yüzde 79.4 olarak açıkladı.

ÜLKEDE İLK AŞIYI YAPTIRAN BAKAN CORONAYA YAKALANDI

Geçtiğimiz Şubat ayında iki bileşenli Sputnik V aşısına da onay verilen Kırgızistan'da aşılamalar 29 Mart’ta başlamış ve aşıyı olan ilk kişi Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev olmuştu. Beyşenaliyev'in corona virüsüne yakalandığı ise bugün duyurulmuştu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Beyşenaliyev’in uzaktan çalıştığı kaydedilmişti.

SALGINDA ÜÇÜNCÜ DALGA YAŞANIYOR

Vaka sayısında son 2 haftadır artış kaydedilen Kırgızistan’da Sağlık Bakanlığı, Covid-19’un “üçüncü dalgasını” resmen açıkladı. Ülkede son 24 saatte 875 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 118 bin 981’e, son 24 saatte 6 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise bin 964'e yükseldi.

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