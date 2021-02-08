Tel Abyad’da içinde patlayıcı olan 2 kamyonet ele geçirildi

Suriye’nin Tel Abyad kentinde yerel kolluk kuvvetleri, bombalı saldırılarda kullanılmak üzere içerisinde el yapımı patlayıcıların bulunduğu 2 kamyonet ele geçirdi.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
* Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk unsurlarınca, terör örgütü PKK/KCK- PYD/YPG’nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar yürütülüyor.
* Bu kapsamda Tel Abyad’da bir istihbaratı değerlendiren ekipler, bir araçta el yapımı patlayıcı buldu, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
* Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, içinde patlayıcı olan başka bir araç daha bulundu.
* Her iki araçtaki patlayıcılar kontrollü şekilde imha edildi. DHA