Tel Abyad’da içinde patlayıcı olan 2 kamyonet ele geçirildi

Suriye’nin Tel Abyad kentinde yerel kolluk kuvvetleri, bombalı saldırılarda kullanılmak üzere içerisinde el yapımı patlayıcıların bulunduğu 2 kamyonet ele geçirdi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk unsurlarınca, terör örgütü PKK/KCK- PYD/YPG’nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

* Bu kapsamda Tel Abyad’da bir istihbaratı değerlendiren ekipler, bir araçta el yapımı patlayıcı buldu, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

* Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, içinde patlayıcı olan başka bir araç daha bulundu.

* Her iki araçtaki patlayıcılar kontrollü şekilde imha edildi. DHA