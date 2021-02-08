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Tel Abyad’da içinde patlayıcı olan 2 kamyonet ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, içerisinde el yapımı patlayıcı bulunan 2 kamyonet ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Güncellenme: 18:53, 08/02/2021
Haberler Dünya
Tel Abyad’da içinde patlayıcı olan 2 kamyonet ele geçirildi

Suriye’nin Tel Abyad kentinde yerel kolluk kuvvetleri, bombalı saldırılarda kullanılmak üzere içerisinde el yapımı patlayıcıların bulunduğu 2 kamyonet ele geçirdi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk unsurlarınca, terör örgütü PKK/KCK- PYD/YPG’nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

* Bu kapsamda Tel Abyad’da bir istihbaratı değerlendiren ekipler, bir araçta el yapımı patlayıcı buldu, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

* Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, içinde patlayıcı olan başka bir araç daha bulundu.

* Her iki araçtaki patlayıcılar kontrollü şekilde imha edildi. DHA

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Yayınlanma Tarihi:18:52,