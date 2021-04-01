Telegraph: Corona vakaları artıyor Türkiye kehribar rengine dönecek

İngiltere kamuoyunun gözü kulağı İspanya, Yunanistan ve Türkiye’de…

Yaz mevsiminin yaklaşması ve tatil dönemiyle birlikte corona virüsü salgınına rağmen tatil için gün sayan İngilizler İspanya, Yunanistan ve Türkiye’ye erken rezervasyon yaptırma derdine düştü. Fakat Telegraph gazetesi bu üç ülkede de corona virüsü salgınının büyük bir hızla artış gösterdiğini yazarak, İngiliz hükümetinin bu ülkelere bazı kısıtlama ve kurallar getirebileceğini yazdı.

Gazete, “Görünüşe göre İspanya, Yunanistan ve Türkiye, tehlike listesinde kehribar renge bürünebilir çünkü vaka oranı artıyor” yorumunu yaptı. Gazete, “İngiltere’nin en popüler turizm destinasyonları arasında olan İspanya, Yunanistan ve Türkiye’ye gidişlerde ters ve en az 3 gün karantina uygulaması getirilebilir. On binlerce İngiliz turist bu durumdan etkilenecek. Mayıs ayında sadece 12 ülke karantina gerektirmeyen yeşil listeye dahil edilebilir” ifadesini kullandı.

ABD, KANADA YEŞİL KATEGORİDE

İngiltere’nin ABD, Kanada, Barbados ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni güvenli olan yeşil kategoride değerlendirmesi bekleniyor.

Telegraph’a konuşan üst düzey bir İngiliz hükümeti yetkilisi, “Henüz insanların nereye ve ne zaman gidebileceklerini söylemek için çok erken. Fakat bunun detayları da yakında belli olur” dedi.