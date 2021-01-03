Televizyonun duayen ismi corona yüzünden yoğun bakımda

Aileye yakın bir kaynak uzun süredir sağlık sorunları yaşayan King'in virüsü kapması sonucu durumunun daha da kötüleştiğini açıkladı.

87 yaşındaki King, daha önce akciğer kanseri tedavisi geçirmiş, 1987’de bir kez büyük bir kalp krizi yaşamış ve geçen yıl da felç geçirmişti.

Larry King, 1978’den 1994’e kadar radyoda “The Larry King Show” adıyla program yaptı. Aynı isimle 1985’ten 2010’a kadar CNN’deki televizyon programına devam etti.

King geçen yıl arka arkaya inanılmaz iki trajedi yaşadı. Oğlu Andy Temmuz ayında kalp krizinden, kızı Chaia da Ağustos ayında akciğer kanserinden yaşamını yitirdi.