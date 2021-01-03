Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Televizyonun duayen ismi corona yüzünden yoğun bakımda

Amerika'nın ünlü haber kanalı CNN’de 25 yıl boyunca kendi adıyla yaptığı televizyon programıyla tanınan ünlü televizyoncu Larry King yakalandığı corona virüsü nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

Tayfun HOPALİ / ABD
Güncellenme: 07:10, 03/01/2021
Haberler Dünya
Televizyonun duayen ismi corona yüzünden yoğun bakımda

Aileye yakın bir kaynak uzun süredir sağlık sorunları yaşayan King'in virüsü kapması sonucu durumunun daha da kötüleştiğini açıkladı.

87 yaşındaki King, daha önce akciğer kanseri tedavisi geçirmiş, 1987’de bir kez büyük bir kalp krizi yaşamış ve geçen yıl da felç geçirmişti.

Larry King, 1978’den 1994’e kadar radyoda “The Larry King Show” adıyla program yaptı. Aynı isimle 1985’ten 2010’a kadar CNN’deki televizyon programına devam etti.

King geçen yıl arka arkaya inanılmaz iki trajedi yaşadı. Oğlu Andy Temmuz ayında kalp krizinden, kızı Chaia da Ağustos ayında akciğer kanserinden yaşamını yitirdi.

İlginizi ÇekebilirABD'li siyasetçi corona virüsü kurbanıABD'li siyasetçi corona virüsü kurbanı
ABD Akciğer kanseri Amerika CNN Corona Haber Kalp krizi Sağlık
Yayınlanma Tarihi:07:09,