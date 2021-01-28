Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Terör örgütü IŞİD’in sözde Irak Valisi öldürüldü

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, terör örgütü IŞİD'in sözde Irak Valisi Ebu Yaser el-İsavi’nin öldürüldüğünü duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:09, 28/01/2021
Haberler Dünya
Terör örgütü IŞİD’in sözde Irak Valisi öldürüldü

Irak'ta terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonlar devam ediyor. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, terör örgütü IŞİD’in sözde Halife Yardımcısı ve Irak Valisi'nin öldürüldüğünü duyurarak şöyle konuştu:

* Irak halkı verdiği sözü yerine getirir, terör örgütü IŞİD’e yıkıcı karşılık vereceğiz vaadinde bulunmuştuk. Şer çetesine elebaşını yok ederek kahramanlarımız karşılık verdi. Kendisine Halife Yardımcısı ve Irak Valisi adı veren Ebu Yaser el-İsavi düzenlene operasyonda öldürüldü.

Öte yandan Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçen hafta düzenlenen terör saldırı nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetmiş, 110 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD’in üstlenmesinin ardından el-Kazımi “Yıkıcı karşılık verilecek” tehdidinde bulunmuştu. (İHA)

İlginizi Çekebilir58 ilde IŞİD operasyonu: 126 kişi gözaltına alındı58 ilde IŞİD operasyonu: 126 kişi gözaltına alındı

Balıkesir Irak IŞİD operasyon para saldırı sosyal medya Terör terör örgütü