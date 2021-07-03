Teröristler göğüslerinde ABD arması ile geziyor

Uzun süredir gergin olan Ankara-Washington ilişkilerinde, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılan ikili görüşmenin ardından yeniden diyalog kapısı açılmıştı. Yaşanan bu göreceli yumuşama dönemine rağmen ABD, Ankara'yı rahatsız eden adımlarından vazgeçmiyor. Bu konuların başında ise ABD'nin terör örgütü PKK/YPG ile yaptığı işbirliği geliyor.

‘ORTAĞIMIZ' DİYORLAR

Bu örgüte, “Suriye'de IŞİD'e karşı savaştığı” bahanesi ile yüzlerce TIR silah ve malzeme veren, birlikte ülkenin kuzeydoğusunu işgal eden ABD, resmi açıklamalarda “ortağımız” diye nitelediği teröristlerle yanyana görünmekten de imtina etmiyor.

Son olarak ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı bir sitede Amerikan askerlerinin PKK/YPG'lilerle birlikte Suriye topraklarında ortak devriye gezerken çekilmiş görüntüleri yayınlandı. Daha önce birçok kez benzerleri yayınlanan bu fotoğraflarda dikkat çekici bir unsur ise teröristlerin kıyafetlerindeki detaylardı. Fotoğrafta PKK/YPG'li terörist, kıyafetinin göğüs kısmında kanlı örgütün sembolünün yanısıra ABD ordusunun armasının bulunduğu bir ‘yama' da taşıyordu.

2 AY SONRA YAYINLANDI

Bir diğer terörist de yine aynı şekilde kıyafetinin göğüs kısmında terör örgütünün sembolünün yanında Amerikan 130'uncu Topçu Tugayı'nı simgeleyen bir yama takmıştı. ABD'nin bu tugayı Suriye ve Irak'ta görev yapıyor. Fotoğrafların Suriye'nin hangi bölgesinde çekildiği belirtilmedi. Ancak görüntülerin 8 Mayıs'a ait olması dikkat çekti. ABD'nin bu fotoğrafları çekim tarihinden yaklaşık iki ay sonra yayınlama nedeni merak uyandırdı.