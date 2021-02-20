Texas felaketi yaşıyor… Marketler boşaldı, halk temiz su bulamıyor

Son 30 yılın en soğuk günlerini yaşayan ABD’nin Texas eyaletinde yaşayan milyonlarca insan kar fırtınası nedeniyle ağırlaşan hayat şartlarında mücadele veriyor.

30 kişinin öldüğü Texas eyaletinde hayat şartları ağırlaşmaya devam ederken, yetkililer Texas nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan 14.9 milyon kişinin temiz suya erişiminde sıkıntı yaşadığını açıkladı.

Öte yandan, Texas’ta hava durumunun önümüzdeki 24 saat içinde iyileşmesi bekleniyor. Yetkililer, önümüzdeki günlerde yiyecek ve su kıtlığıyla karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyardı. Yerel yardım kuruluşları halka gıda yardımları dağıtmaya başladı.

KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ

Meteoroloji uzmanlarına göre soğuk havanın Kuzey Kutup Bölgesi’nden gelen güçlü bir yüksek basınç sisteminden kaynaklanıyor. Olağan dışı hava koşulları, ABD’nin çoğu kentinde sert kış şartlarının, kutuplardaki soğuk havayı dengeleyen dünyadaki sıcak akıntıların küresel ısınmadan dolayı zayıflaması ve normalde Kuzey Kutup Dairesi içinde tutulan soğuk havanın güneye doğru kaçmasından kaynaklandığı belirtiliyor.