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The Simpsons yine bildi… Branson’ın uzaya çıkışını 7 yıl önce gösterdiler

Dünyaca ünlü fenomen dizi The Simpsons, bir kez daha yıllar öncesinden bir olayı bilmeyi başardı. İngiliz milyarder Richard Branson'ın uzaya çıkışı, 7 yıl önceki bir bölümde gösterildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:00, 16/07/2021
HaberlerDünya
The Simpsons yine bildi… Branson’ın uzaya çıkışını 7 yıl önce gösterdiler

ABD’de 1989 yılından bu yana aralıksız yayınlanan ve dünya çapında büyük bir izleyici kitlesi bulunan The Simpsons dizisi son yıllarda kehanet dolu bölümleriyle gündemde.

Corona virüsü salgınından Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesine, Beyrut patlamasından ABD Kongresi’nin işgaline kadar pek çok olayın benzerini yıllar önceki bölümlerinde ekrana getiren dizi, bir kez daha aynı olaya imza attı.

Dizide Branson böyle gösterildi.

İngiliz milyarder iş insanı Richard Branson, geçtiğimiz günlerde Virgin Galactic şirketiyle uzay uçuşu gerçekleştirerek uluslararası kamuoyunda dikkatleri üzerine çekti. The Simpsons’ın 70 yaşındaki Branson’ın uzaya çıkışını yaklaşık 7 yıl önce tahmin ettiği öne sürüldü.

Branson ve beraberindeki ekip uzay uçuşunda.

Daily Mail’in haberine göre dizinin 25. sezonunun The War of Art adlı 15. bölümünde Branson, bir uzay mekiği içinde bir sanat eserine bakarken gösteriliyor. Söz konusu sahne sosyal medyada bir anda yayılırken, The Simpsons’ın bir olayı daha yıllar önce bilmesi şaşkınlık yarattı.

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Yayınlanma Tarihi:15:56,