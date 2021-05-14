THY, Birleşik Krallık seferlerini geçici olarak durdurdu

Konuyla ilgili olarak THY’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Birleşik Krallık otoriteleri tarafından alınan kararlara istinaden 12 Mayıs 2021, 06:00’dan (GMT+3) itibaren geçici bir süreyle Türkiye çıkış – Birleşik Krallık varışlı uçuşlar (kargo hariç) yapılamayacaktır.

* Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden aktarmalı olarak diğer ülkelere yapılacak uçuşlarımızda ise herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

* Karara ilişkin güncel bilgiler web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır.