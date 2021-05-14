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THY, Birleşik Krallık seferlerini geçici olarak durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), Birleşik Krallık otoritelerinin aldığı karar doğrultusunda Türkiye'den Birleşik Krallık'a yapılması planlanan seferleri kargo uçuşları hariç olmak üzere corona virüsü önlemleri kapsamında geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Güncellenme: 18:53, 14/05/2021
HaberlerDünya
THY, Birleşik Krallık seferlerini geçici olarak durdurdu

Konuyla ilgili olarak THY’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Birleşik Krallık otoriteleri tarafından alınan kararlara istinaden 12 Mayıs 2021, 06:00’dan (GMT+3) itibaren geçici bir süreyle Türkiye çıkış – Birleşik Krallık varışlı uçuşlar (kargo hariç) yapılamayacaktır.

* Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden aktarmalı olarak diğer ülkelere yapılacak uçuşlarımızda ise herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

* Karara ilişkin güncel bilgiler web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır.

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