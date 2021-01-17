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TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü

St. Petersburg'da yaşayan 17 yaşındaki TikTok fenomeni annesi ve amcasını öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı. 

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:20, 17/01/2021
Haberler Dünya
TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü

Polis, Rusya’nın Krasnogvardeysky bölgesindeki beş katlı bir binada gerçekleşen bir cinayet ihbarı aldı.

Olay yerine çağrılan polis ekibi, dairede vücudunda bıçak darbeleri olan bir erkeğin ve kadının cansız bedenini buldu.

Ölen kadının oğlu, erkeğin ise yeğeni olduğu belirtilen 17 yaşındaki TikTok fenomeninin cinayeti işlemiş olabileceği belirtildi. İddiaya göre sarhoş olduğu belirtilen genç erkek önce amcasını tartışma sırasında bıçakladı ve sonra da annesini öldürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cinayet Polis Rusya St. Petersburg