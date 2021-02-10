TikTok’un satışı resmen rafa kalktı

Çin’in son yıllardaki en popüler sosyal paylaşım uygulamalarından biri olan TikTok’un ABD’deki işletmesinin Oracle ve Walmart’a satışı resmen durdu. ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal’ın özel haberinde, bizzat ABD Başkanı Joe Biden’ın bu satışa dur emri verdiği kaydedildi.

Wall Street Journal’ın haberinde, Başkan Biden’ın selefi Donald Trump’ın hamlesini incelediği ve güvenlik konusunda tatmin olmadığı kaydedildi. Çinli ByteDance Ltd.’ye ait olan uygulama ile veri güvenliği ve ABD ulusal güvenlik yetkililerinin görüşmelerinin devam ettiği belirtildi. Bu görüşmelerin zaman zaman tartışmaya döndüğü ve ABD’nin TikTok’un Amerikan vatandaşlarının verilerinin Çin hükümetine verilmemesi noktasında tıkandığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Yoğun olarak Twitter kullanan Trump, 3 Ağustos 2020’de yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklayacağını duyurmuştu.

Trump, 6 Ağustos'ta ise ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.

Fakat daha sonra Trump Walmart ve Oracle’ın TikTok’un ABD’deki operasyonunu satın almasına yeşil ışık yakmıştı. O dönemde yeni kurulan şirketin isminin Tiktok Global olması beklenirken. Walmart ile Oracle'ın payının %20 olması öngörülüyordu.

TikTok’un sahibi ByteDance’te ABD’lilerin %40 payı sebebiyle TikTok Global’da çoğunluk %53’le ABD’lilere geçecek. TikTok Global’ın yüzde 12,5’ine sahip olan Oracle ABD’li kullanıcıların verilerini kendi bulutunda saklayabilecekti.

TÜRKİYE’DE 30 MİLYON KULLANICISI VAR



Türkiye’de TikTok’a karşı yürütülen soruşturmanın kişisel verilerin ihlali noktasında olduğu bilinse de detaylı bir açıklama henüz yok.

Türkiye’de TikTok’un yaklaşık 30 milyon kullanıcısı bulunuyor. Uygulama şu ana dek dünyada 2 milyardan fazla indirildi.

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