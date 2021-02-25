Time dergisinden Canan Kaftancıoğlu yorumu: Navalny’e benziyor

ABD merkezli Time dergisi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili kapsamlı bir haber yayınladı.

“Erdoğan’ın gücüne muhalefet eden Türk muhalefetinin ‘Kabadayı Kalem Müdürü’ hapis cezasıyla karşı karşıya. O geri adım atmıyor” başlığının kullanıldığı haberde Kaftancıoğlu ile ilgili dikkat çekici yorumlar yapıldı.

Bir arkadaşının Beyoğlu’ndaki evinde bir tercüman aracılığıyla röportaj veren Kaftancıoğlu hakkında, “O Türk siyasetinde daha önce alışık olunmayan ve taze bir şeyi temsil ediyor: Muhalefetteki CHP’nin tutucu kesimiyle mücadele etmekten korkmayan ve ülkedeki marjinalleşmiş kesimin yanında olan solcu seküler bir kadın. Gelecek günlerde ya da haftalarda Kaftancıoğlu’nun hapse gönderilmesi bekleniyor. Şimdilik o işine odaklanıyor, yoksulluk oranı artıyor ve onun şehrindeki insanlar acı çekiyor” yorumu yapıldı.

ERDOĞAN’IN EN BÜYÜK MAĞLUBİYETİNİN MÜHENDİSİ

Time, “İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllardır aldığı en büyük siyasi mağlubiyetin mühendisliğinde kilit rol üstlendi. Şimdi Erdoğan’ın hedefinde. 2019 yılında CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı. Bu durum 1994’te Erdoğan’ın kazanmasından beri bir ilk oldu ve o zamandan beri AKP, Türkiye’nin kültürel ve ekonomik başkentinin kontrolünü ele geçirmişti. Hükümet o kadar sıkı sıkıya tutunmuştu ki, Kaftancıoğlu’nun seçim ekibi şehri iki kez kazanmak zorunda kaldı” ifadesini kullandı.

Kaftancıoğlu’nu Rusya’daki muhalif Alexei Navalny ve Belarus’taki Maria Kolesnikova’ya benzeten Time, “Kaftancıoğlu Türkiye’deki muhalefetin genç milenyum kuşağına ve Z nesline ulaşmasını sağlıyor. Bu nesil Türkiye’nin geleneksel kimlik politikasına ailelerinden daha az bağlı. Kaftancıoğlu’nun ABD siyasetinde bir karşılığı yok fakat ona en çok yaklaşan kişi Demokratlar’ın Georgia’daki seçim kampanyasını yürüten Stacy Abrams” benzetmesini yaptı.

“EKONOMİK ZORLUĞUN SEBEBİ AKP”

Dergiye konuşan Kaftancıoğlu, “Erdoğan’ın AKP’sindeki adam kayırma ve yolsuzluklar İstanbul halkının şu an yaşadığı ekonomik zorlukların sebebi. Kaynaklar ve vergiler topluma harcanmıyor. Hükümet büyük miktarlarda parayı yakınlarına harcıyor” dedi.

Time, Kaftancıoğlu’nun Erdoğan gibi mütevazı bir aileden geldiğini yazarken, Suzuki GSX R600 model motosikletini siyasete girerken sattığını hatırlatarak, “Buna karşılık onun destekçileri ona halen 1999 yapımı Matrix filmindeki deri ceket giyen hacker Trinity demeyi sürdürüyor. Bu isim aynı zamanda marjinalleşmiş kitlenin feminist koruyucusu olduğu için de öneme sahip” yorumunu yaptı.

Kaftancıoğlu, “Eğer birkaç hafta içerisinde hapse girersem yeni bir dil öğrenmek için vaktim olacak veya belki de yeni bir üniversite eğitimine başlarım. Her ne olursa olsun daha güçlü çıkacağım” ifadesini kullandı.