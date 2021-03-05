Tıp dünyasını şaşırtan İngiliz: 4 kez ölmesi gerekiyordu

İngiltere’nin Essex kentinde yaşayan Ray Snow tıp dünyasını şaşırttı. 52 yaşındaki Snow, Mart 2020’den itibaren 9 ay içinde 19 kez hastaneye kaldırıldı, 4 defa da ölümden döndü.

Tedavisini gerçekleştiren doktorların mucize olarak değerlendirdiği Snow’a şiddetli akut pankreatit teşhisi kondu. Pankreasının yüzde 94ü çalışmayan Snow daha sonra Covid-19’a yakalandı. Snow, iyileşmesini takiben Temmuz 2020’de üç kez sepsis nöbeti ve kolon enfeksiyonu tedavisi gördüğü ifade edildi.

“NORMALDE 4 KEZ ÖLMESİ GEREKİYORDU”

Ameliyata alınan Snow’un vücudundan kavun büyüklüğünde kist çıkarıldı. 19 farklı hastanede tedavi gören Snow ile ilgili konuşan doktorlar, “Yaşamak için verdiği mücadele şaşırtıcı. Normalde 4 kez ölmesi gerekiyordu” dedi.

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