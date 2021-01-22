TIR dorsesinde yaşanan vahşete ceza yağdı

İngiltere’deki olayın baş sanıkları, 41 yaşındaki Kuzey İrlandalı Ronan Hughes ve 43 yaşındaki Romanya vatandaşı Gheorghe Nica, adam öldürme ve insan kaçakçılığından suçlu bulundu. Suçunu itiraf eden Hughes 20, diğer sanık Nika ise 27 yıl hapse çarptırıldı.

Euronews’ta yer alan habere göre, TIR’ın İngiltere’de sürücülüğünü yapan Maurice Robinson 13 yıl 4 ay hapse mahkum edildi. Robinson ifadesinde, yasa dışı göçe iştirak ve mülkiyet hakkını ihlalden suçlu olduğunu kabul etmişti.

TIR’ı Belçika’daki Zeebrugge Limanı’na kadar süren ve araçta göçmenlerin bulunduğundan haberdar olmadığını savunan 24 yaşındaki Eamon Harrison da 18 yıl hüküm giydi.

Diğer sanıklardan Kuzey İrlandalı şoför Christopher Kennedy 7 yıl, Romanyalı sürücü Valentin Calota 4 buçuk yıl, kaçakçılıkta rol oynayan Alexandru Hanga ise 3 yıl hapis cezası aldı.

“ACILAR İÇİNDE CAN VERMİŞ OLMALILAR”

İngiliz polisi, 23 Ekim 2019’da aldığı ihbar üzerine gittiği Essex kentindeki bir sanayi sitesinde, bir TIR’ın arkasındaki konteynerde 39 ceset bulmuştu. Bulgaristan’dan gelen araçtaki göçmenlerin Vietnam asıllı oldukları belirlenmiş, 15 ila 44 yaşlarında biri çocuk 39 kişinin boğularak can verdiği tespit edilmişti.

Kurbanlar için “dayanılmaz acılar içinde can vermiş olmalılar” diyen Yargıç Sweeney, sanıkların uzun bir süredir sofistike planlarla göçmen kaçakçılığından çıkar sağladığından şüphe edilmediğini söyledi.

Duruşmada, 40 dereceye varan sıcaklıktaki TIR dorsesinde sıkışan göçmenlerin dışarı çıkabilmek için çabaladığı, metal nesnelerle tavanı delmeye ve telefonlarla birilerine ulaşmaya çalıştıkları anlatıldı. Duruşmada, çaresiz göçmenlerin ailelerine yolladıkları son mesajlar da okundu.

“NEFES ALAMIYORUM”

26 yaşındaki Pham Thi Tra My adlı göçmenin mesajında “Anne, baba.. Sizleri çok seviyorum. Ben ölüyorum. Nefes alamıyorum” yazıyordu. 25 yaşındaki başka bir göçmenin ise ailesinden “Sizi koruyamayacağım, nefes alamıyorum” diyerek özür dilediği öğrenildi.

Yargıç Sweeney, “Kurbanların ülkeye yasa dışı yollardan girmek istemesi başlarına gelenleri haklı çıkarmıyor” ifadelerini kullandı.

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