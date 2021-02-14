TIR’ı ittirmeye çalışan kadın gündem oldu

İskoçya’da yoğun kar yağışı ve eksi 20 derece ortalama sıcaklıklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yetkililer, sürücüleri kar yağışı ve donma tehlikesine karşı uyarırken, Fife kentinde yokuşu çıkamayan bir TIR’ı ittirmeye çalışan kadın görüntülendi.

Ülke bugün son 11 yılın en soğuk günlerini yaşarken, ülkenin kuzeyinde donma ve yoğun kar trafiği olumsuz etkiledi. İskoçya’nın Fife kentinde bir kadın, kar nedeniyle yokuşu çıkamayan TIR’ı ittirmeye çalışırken görüntülendi. Bu görüntüler uluslararası kamuoyunda gündem oldu.