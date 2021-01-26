Trump 1 hafta dayanabildi: Eski Başkan Ofisi açtı

ABD’de 3 Kasım’daki seçimlerde Demokrat rakibi Joe Biden’a kaybeden ancak uzun süre hile iddialarının arkasına sığınan Donald Trump, görevi 20 Ocak’ta bıraktı.

6 Ocak’ta destekçilerini kışkırtarak Kongre baskınına yol açan ve bu sebeple hakkında ikinci kez azil soruşturması yürütülen Trump, devir teslim törenine de katılmayarak Beyaz Saray’dan ayrılmıştı.

ABD’nin Florida eyaletine giden eski Başkan Trump, burada bir ofis açtı. “Eski Başkan Ofisi” adı verilen ofiste Trump’ın politik çalışmalarına devam edeceği belirtildi. Söz konusu ofisin Trump’ın basın açıklamaları, yazışmaları, resmi ve kamuoyu önündeki etkinliklerini yönetmekle sorumlu olduğu ifade edildi.

Siyasi kariyerine nasıl devam edeceği merakla beklenen Trump, ‘bir şekilde’ geri döneceğini söylemiş ancak net bir tanımda bulunmamıştı. Washington Examiner’a konuşan Trump, “Bir şey yapacağız ama henüz değil” demişti.

AZİL METNİ SENATO’DA



Öte yandan Donald Trump hakkında Demokratlar tarafından hazırlanan azil metni Senato’ya resmen gönderildi. Senato’da savcı olarak yer alacak 9 Temsilciler Meclisi üyesi, kanlı Kongre baskını için “isyana teşvik” suçlamasıyla hazırlanan azil metnini sembolik törenle Senato’ya yürüyerek elden verdi.

Trump’ın “isyana teşvik” ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak’ta Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmişti. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Senato’daki yargılama sürecinin 8 Şubat haftasında başlayacağını duyurmuştu.