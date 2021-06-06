Trump aylar sonra ortaya çıktı: Çok sert açıklamalarda bulundu

Kuzey Carolina’da Cumhuriyetçi Parti mitingine katılan Trump, dün yaptığı açıklamalarla yine gündem oldu. Başkanlığı döneminde kendisine danışmanlık yapan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci’nin corona virüsü salgınına yaklaşımını eleştiren Trump, hakkındaki bazı iddiaları da yalanladı.

Trump, “Fauci harika bir doktor değil ama müthiş bir tanıtımcı. Neredeyse her konuda yanıldı ve Wuhan ve laboratuvar konusunda da yanıldı” ifadesini kullandı. Reuters haber ajansı Trump’ın başkanlığı döneminde ABD’de yaklaşık 600.000 kişinin öldüğünü hatırlatırken, Trump’ın bile corona virüsüne yakalandığını ve bu faktörlerin 2020’deki seçimi kaybetmesine sebebiyet verdiğini yazdı.

Trump, “Çin, corona virüsünü yaydığı için ABD’ye ve dünyanın geri kalanına 10 trilyon para vermeli. Ülkeler Pekin’e olan borçlarını silmeliler” ifadesini de kullandı.

Gelecek seçimlerde yeniden aday olacağının sinyalini veren Trump, “5 yıldır bir cadı avı yaşanıyor ve yalan üzerine yalan söyleniyor. 2024’ün Kasım ayına kadar durmayacaklar” ifadesini kullandı. Bu yaz dönemi boyunca Cumhuriyetçilerin bazı etkinliklerine katılacağını söyleyen Trump, “ABD’nin hayatta kalması bizim her kademede Cumhuriyetçileri seçmemize bağlı ve bu gelecek yıl yapılacak ara seçimlerle başlıyor” ifadesini kullandı.

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