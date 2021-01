Trump azledilecek mi? İnce hesaplar…

ABD’de Başkan Donald Trump’ın görevinin resmen bitmesine sayılı günler kala yaşanan Capitol Baskını, devir teslim sürecinin görevden azil sürecine dönüşmesine neden oldu. Demokratlar, Trump’ın koltuğu 20 Ocak’ta normal yollarla seçilmiş başkan Joe Biden’a bırakmasını değil, 4 yıllık iktidarının sonunda Trump’ın görevden azledilerek Beyaz Saray’ı terk etmesini istiyor.

Bu yönde başlayan tartışmalar ABD Temsilciler Meclisi’ne taşınırken bazı Cumhuriyetçi üyelerin de yaşanan son skandalın ışığında Trump’ın azli yönünde oy kullanacaklarını açıklamıştı. TSİ yeni günün ilk saatlerinde yapılan oylamada beklenen oldu ve ABD Temsilciler Meclisi, ikinci kez Donald Trump’ın azledilmesi yönünde karara vardı.

HER ŞEY BİTTİ Mİ?

Peki bu karar ne anlama geliyor? Trump için her şey bitti mi? Hayır. Temsilciler Meclisi kararını verdi ve topu Senato’ya attı. Senato’da üçte ikilik çoğunluğun sağlanması halinde Donald Trump görevden resmen azledilecek. Bunun için en az 17 Cumhuriyetçi senatörün bu yönde oy vermesi gerekiyor. 100 sandalye bulunan Senato’da üçte iki çoğunluk için 67 oy gerekiyor. Şu anda Senato’da Demokratlar’ın 50 (2’si Demokratlar lehine bağımsız üyeler olmakla birlikte), Cumhuriyetçiler’in de 50 sandalyesi bulunuyor. Ancak Georgia’daki seçimleri kazanan Raphael Warnock ve Jon Ossoff’un yemin etmesiyle durum 50-50 olacak. Senato’ya başkanlık eden ABD Başkan Yardımcısı, sadece oyların eşit olduğu durumlarda oy kullanıyor.

“Üçte iki gerekmiyor muydu” sorusunu sorduğunuzu düşünüyorum. Tam da bu noktada yeni bir hesap daha devreye giriyor…

BİR BAŞKA HESAP VE EMSAL KARAR…

Georgia’daki seçimleri Raphael Warnock ve Jon Ossoff kazandı ancak seçimin resmiyet kazanması için son gün 22 Ocak. 20 Ocak’tan önce Warnock ve Ossoff yemin edebilirse Senato’da sandalye sayısı 50-50 olarak eşitleniyor. Burada belirleyici oy Başkan Yardımcısı’nın oluyor. 20 Ocak’tan önce Mike Pence’in oyuyla durum 51-50’ye gelebilir, 20 Ocak’tan sonra ise Kamala Harris’in oyuyla…

Bu neden önemli? Zira, 20 Ocak’tan sonra sıradan bir vatandaş olacak olan Trump’ın Senato’da yargılanmasının mümkün olmayacağı yönünde bir görüş de var. Normal bir ABD vatandaşının Senato’da yargılanamayacağı söylenirken tek bir emsal bizleri 1876’ya götürüyor. Dönemin Savaş Bakanı William Belknap azlinden hemen önce istifa ederek yargılanmaktan kaçınmaya çalışmış ancak Senato, yine de Belknap’ı yargılamıştı. Hatta Senato, bunu kararı 3’te 2 çoğunlukla değil, 50+1 ile almıştı.

Haliyle; Warnock ve Ossoff’un Senato’ya girmesi ve Kamala Harris’in resmen başkan yardımcısı olmasıyla 50+1 durumuna Demokratlar geçmiş olacak. Bu durumda Trump’ın konuyu Yüksek Mahkeme’ye taşıması ancak Yüksek Mahkeme’nin davayı görme yetkisini Kongre’ye yani Senato’ya vermesi bekleniyor.

SENATO BU KEZ AZİL KARARI VERİR Mİ?

New York Times’ın haberine göre 20 Cumhuriyetçi senatör, Trump aleyhine oy kullanmaya hazırlanıyor ancak azil kararı halinde yargı sürecinin ne zaman başlayacağı henüz net değil. Senato’nun 2024 yılında Trump’ın yeniden başkanlığa aday olmasını engellemek için yargı sürecini devreye sokacağı düşünülüyor.

Mecliste oturum devam ederken, Senato kanadından önemli bir haber geldi. Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell’in Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ile yaptığı telefon görüşmesinde, Senatonun önceden planlanan tarih olan 19 Ocak'ta toplanacağı belirtildi. Senatonun yeniden toplanmayı Trump’ın azledilmesini görüşmek için erken bir tarihe çekmeyeceği ifade edildi.

Ancak kulislerden gelen diğer haberlere göre McConnell (partisini de bu skandaldan aklamak adına) her koşulda azil kararının çıkması ve Trump’ın yargılanıp suçlu bulunması gerektiği görüşünde. Yukarıdaki hesapla birlikte iki durum ortaya çıkıyor: Ya McConnell’ın ön ayak olmasıyla dosyada Trump’ın adının önünde “başkan” sıfatı yer alacak ve üçte iki çoğunluk gerekecek. Ya da konu devir teslimden sonra görüşülüp “eski başkan” sıfatıyla Trump, özel bir kararla, o günden sonra Demokratlar’ın çoğunluğu aldığı Senato’nun önüne gelecek ve bu kez 50+1 yeterli olacak.

NEDEN ‘İKİNCİ KEZ’ AZİL KARARI?

“ABD Temsilciler Meclisi, ikinci kez Donald Trump’ın azledilmesi yönünde karara vardı” ifadesini açmak gerekiyor. Trump’ın, Ukrayna’da Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a yönelik soruşturma açılması için ABD’nin Ukrayna’ya vereceği askeri yardımı koz olarak kullandığını öne süren ve bunun “görevi kötüye kullanmak” anlamına geldiğini belirten Demokratlar, Aralık 2019’da Trump’ın azledilmesini talep etmişti.

“Görevini kötüye kullanmak” ve “Kongre’nin işleyişini engellemek” suçlamalarıyla başlayan azil sürecinde Temsilciler Meclisi, 197’ye 230 ve 198’e 229 oyla Trump’ın azledilmesi teklifini kabul etmişti. Ancak Senato, o dönemde Trump’ı aklamıştı.

Yapılan ilk oylamada 48 Senatör, Trump’ın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle suçlu bulunması yönünde oy kullanırken, 52 Senatör buna karşı çıkmıştı. Trump’ın Kongre’nin çalışmasına engel olduğu suçlamasıyla ilgili yapılan oylama ise, 47’ye karşı 53 oy ile Başkan lehine sonuçlanmıştı.

TARİHE GEÇECEK!

ABD Temsilciler Meclisi daha önce ABD’nin 7. Başkanı Andrew Johnson’ı 1868’de, 42. Başkan Bill Clinton’ı ise 1998’de azletmiş ancak üçte iki çoğunluğun gerektiği Senato, bu isimleri aklamıştı. 37. Başkan Richard Nixon ise azil süreciyle karşı karşıya kalacağını bildiğinden 1974’te görevinden istifa etmişti. Trump, Temsilciler Meclisi’nin ikinci kez azil kararı ilk başkan oldu. Senato da Trump aleyhine karar alırsa, her sözü, her eylemi, her adımı ile tarihe geçen bir başkanlık süreci yaşayan Donald Trump, resmen görevden alınarak da bir ilke imza atmış olacak.

TRUMP BU KEZ NE İLE SUÇLANIYOR?

Demokratlar, Trump'ı, geçen hafta yaptığı konuşmayla destekçilerini “ABD Kongresi'ne saldırmaya teşvik etmekle” suçluyor. Trump'ın azli konusunda hazırlanan tasarı, adli suçlamalar değil, siyasi suçlamalar içeriyor. Esas olarak “hükümete karşı isyana teşvik” suçlamasını içeren azil tasarısında ana başlıklar şöyle sıralanıyor:

Başkanlık seçimi sonuçlarında yolsuzluk yapıldığına dair yanlış iddialarda bulunmak ve seçim sonuçlarının tanınmaması çağrısı yapmak.

Beyaz Saray yakınlarında toplanmış kalabalığa seslenerek onların yasa dışı eyleme geçmesini teşvik etmek.

Trump’ın kışkırttığı kalabalığın bazı üyelerinin yasa dışı bir şekilde Kongre’yi basması; bir güvenlik görevlisinin ölümüne yol açacak şekilde şiddete ve yıkıcı eylemlere başvurması.

Trump’ın, başkanlık seçimlerinin tescilini engellemeye yönelik önceki çabalarının devamı niteliğinde adımlar atması.

ABD’nin ve hükümet kurumlarının güvenliğini büyük tehlikeye atması, demokratik sistemin bütünlüğünü tehdit etmesi, iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesinin önüne geçmeye çalışması.

Temsilciler Meclisi’nde oturumun sürdüğü sırada bir yazılı açıklama yayınlayan Donald Trump, şiddet içeren eylemlere karşı olduğunu savunurken “Benim savunduğum bu değil. Amerika'nın savunduğu şey de bu değil. Sinirlerin yumuşaması ve gerginliğin sakinleşmesi için tüm Amerikalılara sesleniyorum” dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise oturumda “Başkan, isyancıları oldukları gibi, ‘özgürlük düşmanı’ olarak değil, iktidara tutunma hedefi için halkın iradesini engelleme hedefi için, neredeyse iki buçuk asırlık demokrasimizin ateşli ve kanlı bir çatışmada sona ermesi hedefi için korkunç bir araç olarak gördü” ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin kızı olan ve şu an Temsilciler Meclisi’ndeki üçüncü en kıdemli Cumhuriyetçi olan Liz Cheney de azil sürecine destek verdiğini “Daha önce hiçbir ABD başkanı, anayasaya bu kadar ihanet etmemişti” sözleriyle sert bir şekilde belirtti.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ

ABD Kongresi’nin iki yasama organından biri olan ve toplam sandalye sayısı 435 olan Temsilciler Meclisi, her iki yılda bir yapılan seçimlerle yenilenir. Temsilciler Meclisi’nin üyeleri federal halkı temsil ederler. Her eyaletten seçilen üyelerin sayısı o eyaletin nüfusuna bağlıdır. Her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımına göre eyaletlerin Temsilciler Meclisi’ne yolladıkları üye sayısı değişebilmektedir. Örneğin 1990’da 31 sandalyeye sahip olan New York eyaletinin şu anki sandalye sayısı 27.

2020’deki seçiminde Demokratlar 222 sandalye elde ederken, Cumhuriyetçiler 211 sandalyenin sahibi oldu. New York 22. bölgede sonucun henüz belirlenememesi ve Los Angeles’tan Meclis’e girmeye hak kazanan Luke Letlow’un 29 Aralık 2020’de, yemin edemeden yaşamını yitirmesi nedeniyle iki sandalye şimdilik boşta kaldı.

ABD SENATOSU

Temsiciler Meclisi’nin üst meclisi olan ABD Senatosu, ABD’nin 50 eyaletinin her birinden seçilen 2 senatör ile toplamda 100 senatörden oluşur. Senato’nun üçte biri, iki yılda bir yapılan seçimlerle yenilenir. Her senatörün bir sonraki seçime kadar olan görev süresi 6 yıldır. Dönem süresinde kısıtlama olmayan Senato’da böylece deneyimli kişilerin görev yapmasının önü açılır.

Başkanlık tarafından Yüksek Mahkeme, alt federal mahkemeler ve yürütme organındaki kilit pozisyonlara atanan kişiler göreve başlamadan önce Senato’nun onayını almalıdır. Senato, ABD Başkanı tarafından müzakere edilen uluslararası anlaşmaları onaylar veya veto eder. Başkan’a veya Yüksek Mahkeme üyelerine karşı açılan suç davalarında duruşmayı Senato yönetir ve jüri gibi hareket eder.

Geniş yetki alanına sahip Senato; bakanların, eğer seçilmiş başkan yardımcısı herhangi bir nedenle görevden ayrılırsa yerine atanan başkan yardımcısının, FED Başkanı’nın ve üyelerinin, yüksek mahkeme üyelerinin, federal hakimlerin, diğer federal yürütme görevlilerinin, tümamirallerin, elçilerin ve diğer federal üniformalı görevlilerin atamasını da oylar.

