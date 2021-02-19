Trump çifti 1 ay sonra ortaya çıktı

ABD’nin siyasi ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen eski başkanı Donald Trump ve eşi Melania, 20 Ocak’ta Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra ilk kez Mar-a-Lago’da bir restoranda görüntülendi.

Melania Trump, Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü’nde iki gönderi paylaşmış ve iki gönderide de eşi Donald Trump’tan bahsetmemişti.

Ünlü çift, Florida’da aile dostları tarafından verilen yemekte ayrı ayrı poz verdi.

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan Donald Trump’ın yeğeni Mary Trump, İngilz medyasına verdiği röportajda, çok konuşulacak iddialarda bulunmuştu. Mary Trump, Melania Trump’ın evliliğinden mutlu olmadığını ve boşanmak istediğini iddia etmişti.

ABD’nin 45’inci Başkanı Trump, dört yıllık görevinin ardından Beyaz Saray’a 20 Ocak’ta veda ederek, görevi Joe Biden’a devretmişti