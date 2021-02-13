Trump çiftinden ofis adımı: Sırayla açıyorlar

ABD’nin eski First Lady’si Melania Trump, eşi Donald Trump gibi Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra kendisine bir ofis açtı.

Gelişme Twitter’dan duyurulurken, ‘OfficeofMelania’ hesabından paylaşılan mesajda, “Bayan Melania Trump, Melania Trump Ofisi’nin açılışını duyuruyor. Lütfen haberler ve güncellemeler için bu hesabı takip edin” denildi.

Trump’ın bu hesabı hangi amaçla kullanacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı. Eski First Lady’nin yeni açtığı hesabı sosyal medyada kısa sürede 77 binden fazla kişi takip etti.

FLORIDA’DA ESKİ BAŞKAN OFİSİ



Görevi Joe Biden’a devrettikten sonra Florida’ya yerleşen Donald Trump da burada bir ofis açmıştı. “Eski Başkan Ofisi” adı verilen ofiste Trump'ın politik çalışmalarına devam edeceği belirtilmişti. Söz konusu ofisin Trump'ın basın açıklamaları, yazışmaları, resmi ve kamuoyu önündeki etkinliklerini yönetmekle sorumlu olduğu aktarılmıştı.