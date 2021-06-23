Trump döneminde virüs, Gizli Servis çalışanlarına da yayılmış

Gizli Servis kayıtları, Washington’daki Citizens for Responsibility and Ethics tarafından elde edilen belgelere göre, 1 Mart 2020 ile 9 Mart 2021 arasında ajans bordrosundaki 881 kişiye COVID-19 teşhisi konduğunu gösteriyor. Gizli Servis çalışanlarının yüzde 11’inden fazlası enfekte oldu.

Gizli Servis sözcüsü Justine Whelan, 25.000’den fazla testin uygulandığını söyledi. Whelan, “Gizli Servis’in temel kolluk görevi nedeniyle ajans çalışanları salgın sırasında halkla sürekli temas halinde kaldı” dedi.

Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası talebiyle alınan kayıtlar, testi pozitif çıkanların isimlerini veya atamalarını içermiyor. Ancak virüse yakalananların yarısından fazlası başkan ve başkan yardımcısının yanı sıra bu liderlerin ailelerini ve diğer hükümet görevlilerini korumaktan sorumlu özel ajan bölümünde çalışıyordu.

abc News’in haberine göre; Gizli Servis çalışanlarının enfekte olma nedeni Trump yönetimi döneminde atılan adımlar, ancak enfekte olan çalışanların isimleri açıklanmadığı için bu iddia henüz kanıtlanmış değil.

Başkan Donald Trump, COVID-19’a yakalandıktan sonra, Gizli Servis personeli onu korumaya aynı aracı paylaşmaya devam etti. Eski cumhurbaşkanı ayrıca halka açık toplantılar üzerindeki kısıtlamalara rağmen, çok sayıda büyük miting ve etkinlik düzenledi.

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