Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Trump’ın giderayak son icraatı ortaya çıktı: Sessiz sedasız aşı olmuş

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi bırakmadan önceki Beyaz Saray'daki son icraatı ortaya çıktı. Trump ve eşi Melania'nın pek çok ismin aksine sessiz sedasız corona virüsü aşısı yaptırdığı öne sürüldü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:05, 02/03/2021
HaberlerDünya
Trump’ın giderayak son icraatı ortaya çıktı: Sessiz sedasız aşı olmuş

ABD'de Kasım 2020'deki Başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'a kaybeden ABD eski Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta görevi devretse de ülke siyasetinde gündem yaratmaya devam ediyor.

Başkanlığı bıraktıktan sonra ilk kez Florida’daki Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda destekçilerine hitap eden Trump çarpıcı açıklamalarda bulundu. Biden yönetiminin aşılarla ilgili eleştirilerine yanıt veren Trump, “Bu acısız aşıyı herkes yaptırmalı” ifadelerini kullandı.

BIDEN VE HARRIS TELEVİZYONDA OLDU

New York Times ve CNN gibi ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarına konuşan ismini vermeyen kaynaklar, Trump ve eşi Melania’nın Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce sessiz sedasız aşı olduğunu duyurdu. Çiftin hangi aşıdan ya da kaç doz olduğu bilgisi paylaşılmazken, Joe Biden, Kamala Harris ve eski Başkan Yardımcısı Mike Pence televizyonda aşı olurken, kendilerinin bu durumu sakladığına dikkat çekildi.

ANTİKOR KOKTEYLİ ALIYORDU

Başkanlık seçimleri öncesi yürütülen kampanya sürecinde corona virüsü olan Trump’ın, antikor kokteyli tedavisi nedeniyle de uzun bir süre aşı olması beklenmiyordu. Sosyal mesafe ve maske gibi kuralları sık sık hiçe sayan Trump, testinin pozitif çıkmasının ardından Walter Reed Askeri Hastanesi’nde tedavi görmüştü.

İlginizi ÇekebilirTrump'tan sosyal medyaya dönüş adımı: Facebook'a bizzat başvurduTrump'tan sosyal medyaya dönüş adımı: Facebook'a bizzat başvurdu

 

İlginizi ÇekebilirTrump 'eski başkan' olarak ilk kez konuştu... Yeniden adaylığa göz kırptıTrump 'eski başkan' olarak ilk kez konuştu... Yeniden adaylığa göz kırptı
Yayınlanma Tarihi:09:02,