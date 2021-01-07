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‘Trump görevde kalmaya layık değil’ dedi, kovuldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Başkanlık' görevine uygun olmadığını ve ABD Kongre Binası'na yapılan baskından sorumlu olduğunu belirten paylaşımlar yapan ABD Dışişleri Bakanlığı görevlisi Gabriel Noronha, Beyaz Saray'dan kovuldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:41, 07/01/2021
Haberler Dünya
‘Trump görevde kalmaya layık değil’ dedi, kovuldu

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda İran konusunda çalışan Gabriel Noronha, dün yaşanan protestolarla ilgili şu paylaşımda bulundu:

* Trump, Kongre Binası’na saldıran isyancı bir çeteyi kışkırttı. Barışçıl süreci engellemek için her fırsatı değerlendirmeye devam ediyor.

* Bu eylemler demokrasimizi ve cumhuriyetimizi tehdit ediyor. Trump görevde kalmaya layık değil ve gitmesi gerekiyor.

* Tüm hükümet yetkilileri anayasayı desteklemeye ve savunmaya yemin ediyor. Bağlılıklarımızın olması gereken yer burasıdır, herhangi bir adam ya da siyasi partiye değil.

* Joe Biden başkanlık seçimini kazandı ve ekonomimizi yeniden inşa etmek, vatandaşlarımızı savunmak için hep birlikte çalışmalıyız.

Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Noronha’nın bu paylaşımlarının ardından Beyaz Saray’dan kovulduğunu bildirdi. Söz konusu görevden alınmayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray’da Noronha’nın kim tarafından kovulduğu merak konusu olurken, söz konusu paylaşımlar binlerce Amerika vatandaşı tarafından paylaşıldı.

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