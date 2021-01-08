Trump: Müthiş yolculuk daha yeni başlıyor

Başkan Trump, 7 Ocak Çarşamba günü kendini destekleyenlerin Kongreyi basması sonrası gelen tepkiler nedeniyle sosyal medyadan bir video yayınladı.

Trump, yaptığı açıklamada kongreye yapılan baskını ‘çirkin bir saldırı’ olarak niteledi. Trump, “Tüm Amerikalılar gibi ben de şiddet, hukuksuzluk ve kargaşadan dolayı sarsıldım” dedi.

“SİZ ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMİYORSUNUZ”

“Amerika her zaman bir hukuk devleti olmuştur ve böyle de olmalıdır” değerlendirmesinde bulunan Trump, protestoculara yönelik “Siz ülkemizi temsil etmiyorsunuz. Hukuku çiğneyenler, bunun bedelini ödeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

“AMACIM KUSURSUZ GEÇİŞ SÜRECİNİ SAĞLAMAK”

Ülkedeki seçim sisteminde reformun değişmesi gerektiğini dile getiren Trump, “Kongre seçim sonuçlarını tescil etti ve yeni yönetim 20 Ocak’ta görevine başlayacak. Şu anda benim amacım yumuşak, düzenli ve kusursuz bir geçiş sürecini sağlamak” açıklamasında bulundu.

“MÜTHİŞ BİR YOLCULUK DAHA YENİ BAŞLIYOR”

2020’nin herkes için zor bir dönem olduğunun altını çizen Trump, destekçilerine verdiği mesajda “Sevgili destekçilerim, biliyorum hayal kırıklığına uğradınız ancak şunu da bilmenizi isterim ki müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor” ifadelerine yer verdi. İHA

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