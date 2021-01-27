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Trump paçayı neredeyse kurtardı: Azil sürecinde desteği aldı

Geçen haftalarda ABD'yi şoke eden kanlı Kongre baskınını azmettirdiği iddiasıyla hakkında ikinci kez azil süreci başlatılan Trump, rahat bir soluk aldı... Dün gece başlayan azil sürecinde Cumhuriyetçi senatörler Trump'a arka çıkacaklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:36, 27/01/2021
Haberler Dünya
Trump paçayı neredeyse kurtardı: Azil sürecinde desteği aldı

5 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı Kongre baskınının azmettiricisi olduğu iddiasıyla görev süresi bitmeye yakın ikinci kez azil sürecine giren ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın zorlu süreci dün başladı.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyerek, “Savaşarak gideceğim” diyen ve sık sık destekçilerini kışkırtan Trump’ın olaylara sebep olduğu gerekçesiyle azli istenmiş ve birçok Cumhuriyetçi de Trump’ı suçlamıştı.

Fakat dün senatörlerin yemin törenleri sırasında Cumhuriyetçiler’in büyük çoğunluğu Kentucy senatörü Rand Paul’un ortaya attığı, “Trump artık başkan olmadığı için bu azil süreci yasalara aykırı olur” iddiasını desteklediğini duyurdu.

Geçen hafta görevini resmen bırakan Trump, Cumhuriyetçilerin desteğiyle azil sürecinden yara almadan kurtulacak gibi görünüyor.

17 OYA İHTİYAÇ VAR

Senato’daki 50 Cumhuriyetçi’den 45’i Paul’un fikrini desteklediğini duyurdu.

Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse ve Pat Toomey ise Trump’ın azledilmesini destekleyeceklerini duyurdu.

Bu gelişme gelecek ay yapılacak azil sürecinin durmasına sebep olmayacak zira Demokratlar’ın kontrolündeki Senato’da çoğunluk Paul’un ortaya attığı bu fikrin karşısına çıkmıştı. Fakat Trump’ın azledilmesi için 17 Cumhuriyetçi senatörün de Trump karşıtı oy vermesi gerekiyor.

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Yayınlanma Tarihi:07:31,