Trump son şakasını yaptı: Biliyorsun, ben kazandım

Donald Trump, 3 Kasım 2020’de yapılan seçimleri kaybetmesinin ardından görevini dün rakibi Joe Biden’a devretti.

Sadece ABD değil bütün dünya tarafından merak edilen bir konu da Trump’ın devir teslim töreni sonrası ABD Başkanı Joe Biden’a bıraktığı mektup oldu.

“JOE BİLİYORSUN BEN KAZANDIM”

İlk olarak Ronald Reagan’ın George H. W. Bush’a görevini devrederken masasına bıraktığı mektup ile başlayan ve o zamandan beri süren gelenek ile ilgili Amerikan medyası ortaya şaşırtıcı bir iddia attı.

Amerikan basını, 45’inci Başkanı Trump’ın 46’ncı Başkan Joe Biden için bıraktığı merak edilen mektupta “Joe biliyorsun ben kazandım'” yazdığını iddia etti.

TARİHİ DEVİR TESLİM TÖRENİ

ABD Başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris yemin ederek göreve başladı.

Biden, yemin etmesinin ardından yaptığı konuşmada “Bugün Amerika için demokrasi günü, tarih ve umut günü, yenilenme ve kararlılık günü. Tarihe geçecek yeni bir kararlılıkla dolu bir gün” ifadesini kullanmıştı.

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