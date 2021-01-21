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Trump son şakasını yaptı: Biliyorsun, ben kazandım

ABD'nin 45'inci Başkanı Trump dört yıllık görevinin ardından Beyaz Saray'a veda ettiği sırada, Başkan Joe Biden için bıraktığı merak edilen  mektupta "Joe biliyorsun ben kazandım'" yazdığı iddia edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:06, 21/01/2021
Haberler Dünya
Trump son şakasını yaptı: Biliyorsun, ben kazandım

Donald Trump, 3 Kasım 2020’de yapılan seçimleri kaybetmesinin ardından görevini dün rakibi Joe Biden’a devretti.

Sadece ABD değil bütün dünya tarafından merak edilen bir konu da Trump’ın devir teslim töreni sonrası ABD Başkanı Joe Biden’a bıraktığı mektup oldu.

“JOE BİLİYORSUN BEN KAZANDIM”

İlk olarak Ronald Reagan’ın George H. W. Bush’a görevini devrederken masasına bıraktığı mektup ile başlayan ve o zamandan beri süren gelenek ile ilgili Amerikan medyası ortaya şaşırtıcı bir iddia attı.

Amerikan basını, 45’inci Başkanı Trump’ın 46’ncı Başkan Joe Biden için bıraktığı merak edilen mektupta “Joe biliyorsun ben kazandım'” yazdığını iddia etti.

TARİHİ DEVİR TESLİM TÖRENİ 

ABD Başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris yemin ederek göreve başladı.

Biden, yemin etmesinin ardından yaptığı konuşmada “Bugün Amerika için demokrasi günü, tarih ve umut günü, yenilenme ve kararlılık günü. Tarihe geçecek yeni bir kararlılıkla dolu bir gün” ifadesini kullanmıştı.

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