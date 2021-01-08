Trump yine bir ilk peşinde… Olayların kılıfını hazırlamış: Kendisine af çıkarmayı planlıyor

ABD tarihinin en tartışmalı başkanlarından biri olan Donald Trump, görev süresinin dolmasına sayılı günler kala ortalığı kelimenin tam anlamıyla karıştırdı.

3 Kasım’da yapılan seçimlerde Demokrat rakibi Joe Biden’a kaybeden Trump, ısrarla posta yoluyla gönderilen oylara gönderme yaparak seçimlerin hileli olduğunu savundu. Zaferin kendisinden çalındığını öne süren Trump, pek çok dava açsa da başarılı olamadı.

Ses kayıtları yayılan ve Georgia’da olduğu gibi üst düzey seçim yetkililerine sonucu değiştirmeleri için baskı yaptığı da ortaya çıkan Trump, 6 Ocak’ta Washington’daki mitingiyle bardağı taşırdı. Aşırı sağcı destekçilerini kışkırtan ve ‘hırsızlığı durdurmaları’ çağrısı yapan Trump, öfkeli kalabalığı Biden’ın tescil oylaması yapılan Kongre’ye yönlendirdi.

Güvenlik barikatlarını aşan ve Kongre’ye giren protestocular başta ABD’yi sonra da tüm dünyayı dehşete uğrattı.

Trump’ın istifa etmesi ya da görevden alınması için sesler yükselirken, yaptıklarından sorumlu tutulması da sıkça dillendirilen bir ihtimal.

HİÇBİR BAŞKAN YAPMADI



ABD tarihinde eşi görülmemiş bu olay için yargılanması ve hapse girmesi istenilen Trump’ın, yine benzerine rastlanmamış bir adım hazırlığında olduğu iddia edildi. Adeta yaşananlar öncesi kendisine kılıf hazırlayan Trump’ın, görevi bırakmadan önce yetkisini kullanarak Başkanlık özel affını kendisine uygulamayı düşündüğü öğrenildi.

New York Times’ın haberine göre Trump bu ihtimali danışmanlarıyla paylaşarak değerlendirdi. Gazetenin haberine göre daha önce hiçbir Başkan, kendisi için böyle bir karara imza atmadı. Trump’ın çıkaracağı olası bir affın, hukuki olarak bağlayıcı olup olmayacağı ya da mahkemelerin bunu tanıyıp tanımayacağı soru işaretleri bulunuyor.

EYALETLERİ KAPSAMAYABİLİR

New York Times’ın haberinde, Trump’ın bu muhtemel adımının gelecek başkanlar ve adalet sisteminin işlemesi açısından da tehlike yaratacağı belirtildi. Ancak Trump böyle bir adım atsa bile, çıkacak af kararının federal suçları kapsayacağı, eyaletler düzeyindeki suçlamalar ve yargılamaları engelleyemeyeceği düşünülüyor.

ÇOCUKLARINA ÇIKARABİLİR

20 Ocak’ta görevi Biden’a devredecek olan Trump, ardı ardına pek çok isim için af kararları açıklamıştı. Trump 4 yıllık görev süresi boyunca toplamda 94 kişiye ‘Başkanlık özel affı’ uyguladı. Trump’ın, görevi devrettikten sonra soruşturma açılma tehlikesine karşı kızı Ivanka, oğlu Donald Trump Jr. ve damadı Jared Kushner için de af çıkarmayı değerlendirdiği vurgulandı.

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