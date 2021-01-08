Trump’a kötü haber! Azil metni sunuluyor

ABD'de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre Binası baskını ile başlayan siyasi kriz devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi’ndeki demokratlar, Pazartesi günü Trump'ın azledilmesi için resmi suistimal suçlamalarında bulunacaklarını açıkladı.

Demokrat temsilciler David Cicilline, Ted Lieu ve Jamie Raskin tarafından Trump'a karşı sunulacak azil metninde, “ABD hükümetine karşı şiddeti kışkırtmak” ve ABD'nin seçilen Başkanı Joe Biden'ın kazandığı eyaletlerden Georgia'da Dışişleri Bakanı Brad Raffensperger'den seçimi kendi lehine çevirmek için yeterli oy “bulmasını” istemesi suçlamaları yer alıyor.

Azil metninde ayrıca, “Trump'ın ABD'yi ve hükümet kurumlarının güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı ve demokratik sistemin bütünlüğünü tehdit ederek iktidarın barışçıl geçişine müdahale ettiği” ifadeleri bulunuyor. (İHA)

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