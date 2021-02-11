Trump’ı köşeye sıkıştıran videolar ortaya çıktı

ABD’de 6 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı Kongre baskını ile ilgili yaşanan sıcak gelişmeler hem ABD hem de uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu…

Trump’ın göstericileri azmettirdiği ve Kasım ayında yapılan seçimlere itiraz ederek olayları tetiklediğini iddia eden siyasetçiler Trump’ın azil süreci için görüşmelere başladı.

Yukarıda paylaşılan videoda ABD’li senatör görüntüleri hem senatörlere hem de kamuoyuna anlatıyor.

Dün gece ise yapılan oturumda kanlı Kongre baskınının daha önce kamuoyu ile daha önce paylaşılmamış görüntüleri ortaya çıktı. Videolarda zırhlı ve ellerinde beysbol sopası olan göstericilerin camları kırarak binaya giriş yaptığı ve Başkan Yardımcısı Mike Pence için “Mike Pence’i asın” sloganları attığı görülüyor.

PELOSI’Yİ BİNADA ARADILAR

Kongre binasını basan göstericilerle senatörlerin karşılaşmamasının büyük bir şans olarak görüldüğü videolarda Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi bulmak isteyen bir grubun onun adını bağırarak söylediği ve hakaretler yağdırdığı da görülüyor.

Biden’ın başkanlığını tescil etmeye hazırlanan Pence’in olaylar başladıktan 15 dakika sonra kaçmayı başardığı belirtilirken polis memuru Eugene Goodman’ın da hem göstericileri uzaklaştırmakta hem de Senatör Mitt Romney’i yönlendirerek bir facianın eşiğinden döndürmeyi başarması dikakt çekti.

Son dönemde Trump’ın en büyük muhalifi olan Cumhuriyetçi Senatör, “Ben saldırganlara o kadar yakın olduğumu bilmiyordum. Bunun düşününce kalbim sıkışıyor ve bir damla gözyaşı düşüyor. Çok stresli ve gerilim dolu bir andı” dedi.