Trump’ın 20 Ocak kararına Biden’dan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından 3 Kasım başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıklamıştı. Trump paylaşımında, “Soran herkese, 20 Ocak'taki yemin törenine gitmeyeceğim” ifadesini kullanmıştı.

“Trump, Başkan olarak hizmet etmeye uygun değil” yorumunu yapan Joe Biden, Trump’ın kararına ilişkin “Yemin törenine katılmaması iyi bir şey” ifadesini kullandı.

Yeni yönetimin Trump’ın suçlamalarına değil, corona virüsü salgınına ve ekonomiye odaklanacağını belirten Biden, “Kabinede kadınlara da erkekler kadar yer verilecek. Ayrıca azınlıklar da Kabine’de her zamankinden daha fazla olacak” dedi.

Mike Pence ile ilgili de açıklamalarda bulunan Biden, “Başkan Yardımcısı Mike Pence, yemin törenine gelmek isterse hoş karşılanır” şeklinde konuştu.

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