Trump’ın apar topar atadığı Yüksek Mahkeme Yargıcı Barrett’a talih kuşu: Kitabı için rekor anlaşma

ABD, Kasım 2020’de gerçekleşen seçimler ve devamındaki sancılı bir sürecin ardından Ocak ayında Trump yönetiminden Biden yönetimine geçiş yaptı.

Eski Başkan Trump, görevi bırakmamak için elinden geleni yaparken, destekçilerini kışkırtarak 6 Ocak’ta Kongre baskınına yol açmıştı. Seçim sonuçlarını hileli olarak niteleyen Trump, süreci Yüksek Mahkeme’yi taşımayı da seçeneklerden biri olarak görüyordu.

Trump bu noktada çok tartışılacak bir adıma imza attı. Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un 18 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından, Trump seçime haftalar kala 49 yaşındaki Amy Coney Barrett’ı apar topar aday gösterdi. Trump’ın bu hamlesi Yüksek Mahkeme’de muhafakazarların çoğunluğu ele geçirmesini hedefliyordu.

DENGE MUHAFAZAKARLAR LEHİNE



Demokratların karşı çıkması ve aday gösterilecek kişinin seçimlerden sonraya bırakılması çağrılarına rağmen, Cumhuriyetçi Parti’nin kontrolündeki Senato, Barrett’ı onaylamıştı. Yüksek Mahkeme’de muhafazakarların lehine 6-3 denge kuran Barrett, seçilen beşinci kadın yargıç olmayı da başardı.

2 MİLYON DOLAR ALACAK

ABD’de seçimler öncesinde en çok konuşulan isim olan Barrett, son günlerde yeniden kamuoyunun gündeminde. Yeni bir kitap yazan Barrett, 2 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı. Politico’nun haberine göre, Barrett kitapta yargıçların kişisel duygularını verdikleri hükümlere nasıl karıştırmamaları gerektiğini anlatacak.

Politico’ya konuşan bir kaynak, Barrett’ın imza attığı anlaşmanın, bir Yüksek Mahkeme Yargıcı’nın bugüne kadar elde ettiği en yüksek tutar olduğunu öne sürdü. Barrett gibi Yüksek Mahkeme Yargıcı olan Clarence Thomas ve Sonia Sotomayor, daha önce yazdıkları kitaplar için 1 milyon dolarlık anlaşmalar yapmıştı.

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