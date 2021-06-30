Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Trump’ın avukatı Giuliani’ye Türkiye soruşturması

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Türkiye'yle ilgili soruşturmaya alındı. ABD Adalet Bakanlığı, Giuliani'nin Reza Zarrab ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le ilgili Türkiye lehine lobi faaliyetleri yürütüp yürütmediğini araştıracak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:01, 30/06/2021
HaberlerDünya
Trump’ın avukatı Giuliani’ye Türkiye soruşturması

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan avukat Rudy Giuliani son günlerde yeniden gündemde.

Eski New York Belediye Başkanı olan Giuliani hakkında Türkiye’yle ilgili soruşturma başlatıldı. Bloomberg’in haberine göre soruşturmayı ABD Adalet Bakanlığı yürütüyor. Soruşturma kapsamında Giuliani’nin Reza Zarrab ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’le ilgili Türkiye lehine lobi faaliyetleri yürütüp yürütmediği araştırılacak.

Bakanlık bunun cezai bir soruşturma olmadığını açıklarken, Giuliani’nin lobi faaliyetleri konusunda yeterli bulgu elde edilirse kendisini ‘lobici’ olarak kayıtlara geçirmesi gerekecek.

LİSANSI ASKIYA ALINDI

Giuliani son olarak New York eyaletinde avukatlık lisansının iptal edilmesiyle gündeme gelmişti. New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi, Giuliani’nin 2020 Başkanlık seçimlerinin ardından yaptığı açıklamaların yanıltıcı olduğuna karar vererek, avukatlık lisansını askıya almıştı.

İlginizi ÇekebilirTrump'ın avukatı Giuliani'ye Borat şoku! Otel odasında tartışma yaratan görüntülerTrump'ın avukatı Giuliani'ye Borat şoku! Otel odasında tartışma yaratan görüntüler
ABD Adalet Bakanlığı Avukat Donald Trump FETÖ New York Reza Zarrab Türkiye
Yayınlanma Tarihi:07:44,