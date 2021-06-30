Trump’ın avukatı Giuliani’ye Türkiye soruşturması

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan avukat Rudy Giuliani son günlerde yeniden gündemde.

Eski New York Belediye Başkanı olan Giuliani hakkında Türkiye’yle ilgili soruşturma başlatıldı. Bloomberg’in haberine göre soruşturmayı ABD Adalet Bakanlığı yürütüyor. Soruşturma kapsamında Giuliani’nin Reza Zarrab ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’le ilgili Türkiye lehine lobi faaliyetleri yürütüp yürütmediği araştırılacak.

Bakanlık bunun cezai bir soruşturma olmadığını açıklarken, Giuliani’nin lobi faaliyetleri konusunda yeterli bulgu elde edilirse kendisini ‘lobici’ olarak kayıtlara geçirmesi gerekecek.

LİSANSI ASKIYA ALINDI



Giuliani son olarak New York eyaletinde avukatlık lisansının iptal edilmesiyle gündeme gelmişti. New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi, Giuliani’nin 2020 Başkanlık seçimlerinin ardından yaptığı açıklamaların yanıltıcı olduğuna karar vererek, avukatlık lisansını askıya almıştı.