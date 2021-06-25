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Trump’ın avukatına seçim şoku: Lisansı iptal edildi

New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin 2020 Başkanlık seçimlerinin ardından yaptığı açıklamaların yanıltıcı olduğuna karar vererek, avukatlık lisansını askıya aldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:46, 25/06/2021
HaberlerDünya
Trump’ın avukatına seçim şoku: Lisansı iptal edildi

New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi yayımladığı karar metninde, önceki ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı olan Rudy Giuliani’nin 2020 seçimleriyle ilgili mahkemelere, Kongre üyelerine ve genel olarak kamuoyuna açıkça yanlış ve yanıltıcı açıklamalar yaptığına dair “tartışmasız kanıt” bulduğunu açıkladı.

Mahkeme, 33 sayfalık karar metninde, “Bu yanlış beyanlar, davalının yaygın seçmen sahtekârlığı nedeniyle 2020 Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerinde kazandığı zaferin müşterisinden çalındığına dair anlatımını uygunsuz bir şekilde desteklemek için yapılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Bu karara göre olarak Giuliani’nin avukatlık lisansı, New Yüksek Mahkemesi tarafından askıya alındı. Giuliani, New York eyaletinde avukatlık yapamayacak.

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ABD Amerika Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump mahkeme New York seçim
Yayınlanma Tarihi:12:41,