Trump’ın damadı Nobel’e aday gösterildi

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ve yardımcısı Avi Berkowitz İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas arasındaki normalleşme anlaşmalarında (Abraham Anlaşmaları) kilit rol oynadıkları gerekçesiyle Nobel Barış Ödülüne Harvard Hukuk Fakültesi fahri profesörü sıfatıyla Alan Dershowitz tarafından aday gösterildi.

Dershowitz geçen yılki azil davasında Trump’ı savunan avukat olarak biliniyor.

KUSHNER: ADAY GÖSTERİLMEKTEN ONUR DUYDUM

Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen Kushner konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ekim ayında verilecek olan ödüle aday gösterilmekten onur duyduğunu söyledi. Nobel Barış Ödülüne bu yıl ödüle aday gösterilenler arasında Rus muhalif Alexey Navalni, iklim aktivisti Greta Thunberg yer alıyor.