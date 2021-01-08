Trump’ın Danışmanı Cipollone istifaya hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın çağrıları sonrası toplanan Trump yanlıları, önceki gün ABD Kongre Binası’nı basmış, yaşanan olaylar sonucunda 4 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Beyaz Saray’dan bir kaynak, yaşanan olaylar sonrası Trump’ın avukatı da olan danışmanı Pat Cipollone’nun istifa etmeyi düşündüğünü açıkladı.

Cipollone’un 3 Kasım başkanlık seçimlerinin ardından birçok kez istifa etmeyi düşündüğünü ancak senato ve kabine üyeleri tarafından engellendiği ifade edildi. Kaynak, Cipollone hakkında “Görev duygusuyla Beyaz Saray’da” dedi.

Son haftalarda Trump ile anlaşmazlık yaşadığı belirtilen Pat Cipollone hakkında konuşan bir başka kaynak, “Pat hukukun üstünlüğüne ve ülkesine kendini adamış gerçek bir siyasetçidir” ifadesini kullandı.

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